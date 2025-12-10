Il ritorno del Barça al Camp Nou in Champions rovinato dai tifosi dell’Eintracht: caos sugli spalti

Il Barcellona batte 3-1 l'Eintracht Francoforte ma la prima partita in Champions contrassegnata dal ritorno dei catalani nel ristrutturato Camp Nou è stata rovinata dal comportamento dei tifosi tedeschi. Circa 2500 che stazionavano nella parte superiore dello stadio dei blaugrana. Erano molto meno dei 30.000 che hanno invaso lo stadio in Europa League nel 2021-22, ma il loro comportamento è stato altrettanto deplorevole e antisportivo. Sui social si susseguono le immagini del tentativo di rompere la recinzione di plastica che era stata costruita attorno a loro con l'intento di invadere gli anelli inferiori dello stadio occupati dai tifosi di casa.

In una zona in cui chiaramente ci potevano essere anche donne e bambini, i tifosi dell'Eintracht hanno lanciato razzi, bicchieri di birra e liquidi di ogni tipo…tra grida offensive proprio contro il club blaugrana. Diversi tifosi del Barcellona hanno dovuto addirittura abbandonare il loro settore perché alcuni sostenitori dell'Eintracht avevano addirittura sfondato la recinzione da un lato, mettendo a repentaglio la loro incolumità. Una situazione inaccettabile anche in considerazione del contesto europeo in cui si giocava la partita.

Ma non è tutto. In diversi momenti della partita alcuni tifosi tedeschi avevano addirittura acceso diversi razzi per poi lanciarli proprio contro il settore del Barcellona. Fortunatamente le forze dell'ordine e la security all'interno dello stadio ​​ha funzionato limitando un po' i danni. I 2.300 tifosi con biglietti regolari o autorizzati – ovvero il numero stabilito dalle normative UEFA in base all'attuale capienza del Camp Nou – hanno occupato l'area designata dal club nel livello superiore della seconda tribuna. I 1.000 che viaggiavano senza biglietto sono stati lasciati fuori.

In alcuni filmati pubblicati sui social si vedono addirittura alcuni tifosi dell'Eintracht che si erano intrufolati nel primo anello dello stadio tra i tifosi del Barça e sono stati traditi quando hanno festeggiato il gol della loro squadra nel primo tempo e sono stati allontanati da quei posti dalla sicurezza del club. Insomma, una serata non proprio felicissima per inaugurare il Camp Nou anche in Champions dopo averlo fatto già in campionato ma quantomeno il risultato dei blaugrana è stato positivo con altri tre punti che significano molto per la classifica.