Nei mesi in cui il sostantivo femminile "resilienza" è stato usato con un po' troppa facilità in tutti i contesti, la personificazione del termine in ambito calcistico non può che prendere le sembianze di Milan Skriniar. Il difensore slovacco dell'Inter ha mostrato una grandissima capacità di di affrontare e superare un periodo di difficoltà che sembrava avergli fatto prendere la strada diversa da quella nerazzurra.

Era un corpo estraneo alla fine della scorsa stagione ed era finito in fondo della difesa nerazzurra, quella di cui era stato simbolo nel biennio di Luciano Spalletti: di lui si è detto che non poteva giocare a tre, che era ai margini del progetto e che l’estate scorsa il Tottenham di José Mourinho abbia lavorato molto per portarlo in Premier League. Da lì, dallo scorso autunno è iniziata la nuova vita di Skriniar all'Inter: dopo aver affrontato il Covid-19 il difensore classe 1995 si è ripreso il posto con il lavoro e ora è un punto inamovibile dell'Inter capolista della Serie A. La forza fisica, le letture in anticipo, lo strapotere fisico e la forza nell'uno contro uno sono tutte qualità del 26enne slovacco che conoscevamo già ma che avevamo dimenticato per lo scarso impiego.

Ieri sera Skiniar ha firmato il gol della vittoria in una gara importantissima nel percorso verso lo Scudetto e ha aiutato il suo reparto a limitare l'attacco dell'Atalanta, il secondo migliore del campionato. Il duello con Duvan Zapata è stato molto duro ma, alla fine, la terza rete in campionato del difensore slovacco ha permesso alla squadra di Antonio Conte di prendersi 3 punti essenziali al triplice fischio finale. È stato decisivo in attacco Skriniar, ma importantissimo in difesa: è stato lui a mettere la firma sul maggior numero di recuperi in difesa per i nerazzurri (14), secondo solo a berat Djmsiti nel match di San Siro.

Prima della gara contro l’Atalanta Skriniar ai microfoni di Sky Sport si è soffermato prima sulla lotta per lo Scudetto ("Non guardiamo la classifica, sappiamo che siamo lassù e ci vogliamo restare. Ogni partita va giocata per vincere") e poi sulla sua crescita costante all'interno del progetto nerazzurro targato Conte: "Sto lavorando e capendo meglio le cose, prima non ero abituato a giocare a tre e ci voleva un po’ di tempo. Stiamo crescendo tutti, non solo io". Milan Skriniar da Žiar nad Hronom ha avuto la capacità di assorbire tutto ciò che lo circondava nei mesi più bui della sua esperienza a Milano e di trasformarlo in forza per riprendersi l'Inter. Con resilienza.