Il rigore peggiore di tutti i tempi: il pallone finisce oltre la curva, è uno specialista L’errore dal dischetto del capitano del Southampton e nazionale inglese James Ward-Prowse è diventato virale. “Il peggior rigore nella storia del calcio”, lo hanno definito i tifosi sui social.

A cura di Paolo Fiorenza

Di rigori sbagliati ne abbiamo visti di tutti i tipi, ma quello che è stato capace di combinare James Ward-Prowse, non l'ultimo arrivato ma un nazionale inglese nonché capitano del Southampton, raramente si è visto su un campo di calcio. Una ciabattata che ha sfidato le leggi della geometria e della fisica, visto che il pallone si è perso nello spazio siderale, ad altezze davvero inusitate.

Il Southampton sabato sera ha affrontato in amichevole a Izmir, in Turchia, il Goztepe, squadra di seconda divisione turca. Era la seconda amichevole prestagionale della squadra appena retrocessa in Championship, tre giorni prima aveva perso contro il Benfica per 2-0. Anche in questa occasione i Saints hanno sofferto, dimostrando di essere ancora imballati per i carichi di lavoro, contro un avversario decisamente alla portata.

Dopo essere andato sotto di 1-0 dopo 26 minuti, il Southampton ha tuttavia avuto l'opportunità di pareggiare al 57′, quando l'arbitro del match ha concesso un calcio di rigore alla squadra inglese. Sul dischetto è andato il solitamente affidabile James Ward-Prowse, uno specialista dei calci piazzati, ma l'esito della vicenda è stato disastroso, come mai gli era successo in carriera.

Il 28enne è scivolato al momento di calciare il pallone e ne è scaturito un tiro assurdo, che ha spedito la sfera altissima, ben oltre la curva, mentre i tifosi locali si facevano beffe del centrocampista inglese. "Il peggior rigore nella storia del calcio", lo hanno definito i tifosi sui social dopo che il video dell'esecuzione è diventato virale totalizzando milioni di visualizzazioni. Alla fine il Southampton è riuscito comunque a pareggiare il match grazie alla rete di Charlie Alcaraz, ma nella memoria resterà soprattutto il penalty spedito alle stelle da Ward-Prowse.