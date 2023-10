Il rigore con la rincorsa più pazza del mondo: da centrocampo arriva sul dischetto e spiazza tutti Una rincorsa lunghissima quella di un giocatore senegalese che è tornato a centrocampo prima di calciare un rigore. Qualcosa di mai visto su un campo di calcio. E quel rigore è stato poi trasformato.

A cura di Alessio Morra

Di calci di rigori particolari se ne sono visti tanti nella storia del calcio. Ma quello che è sbucato sui social network nelle ultime ore è probabilmente il più particolare in assoluto. Le immagini che arrivano dal Senegal sono molto curiose e vedono come protagonista un calciatore che si è recato al centro del campo per prendere la rincorsa.

Quando Panenka tirò il rigore a cucchiaio sbalordì tutti. Il suo tiro è stato ribattezzato con il suo nome, Totti lo imitò a Euro 2000. Recentemente il Galatasaray ha provato il rigore a due, un'idea che poteva sembrare furba ma che si è rivelata un autentico disastro. Con il tiro di Icardi che è finito clamorosamente fuori. La stessa cosa la provarono Henry e Pires ai tempi dell'Arsenal. Tutti loro hanno cercato di emulare un rigore alternativo del grande Ajax di Cruyff.

Ciò che si è visto, però, in Senegal probabilmente mai si era visto su un campo di calcio. Perché a Thies nel corso di una partita è stato assegnato un calcio di rigore. L'arbitro decreta il penalty e dopo poco si può procedere. Il portiere si piazza tra i pali, in attesa della conclusione. Il tiratore dopo aver piazzato il pallone sul dischetto si è allontanato. Dopo di che invece di fare due, tre o quattro passi e tirare. Il rigorista ha iniziato, con molta lentezza, a camminare verso il centro del campo, tra lo stupore della gente, dei tifosi che erano sugli spalti e attendevano la sua conclusione.

Il calciatore si porta quasi fino al centrocampo, poi con altrettanta flemma avanza e si avvicina all'area di rigore. La tensione sale, pure perché c'è curiosità sul fatto che possa insaccare o meno, quando arriva vicino all'area avanza con più velocità e arrivato al momento decisivo fa gol battendo il portiere avversario con il cucchiaio. Il pubblico esplode. Per lui è un tripudio.

Non esistendo una regola su quanto debba trascorrere tra il fischio dell'arbitro e l'esecuzione del rigore ovviamente non ci sono stati problemi per il tiratore, che forse ha creato una moda. Perché magari un giorno anche in grandi partite o in sfide internazionali si vedrà un rigore calciato così.