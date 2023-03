Il Real non vince, Davide Ancelotti riprende il padre Carlo: “A che c***o di gioco giochiamo?” La reputazione di Ancelotti jr al Real Madrid cresce sempre di più: la frase rivolta al padre non è passata inosservata.

A cura di Ada Cotugno

Dopo lo 0-0 contro il Betis in casa Real Madrid si sono riaperte le vecchie discussioni sul futuro di Carlo Ancelotti, ma questa volta fra i nomi dei suoi possibili successori è spuntato anche quello del figlio Davide, visto da molti come l'artefice nascosto dei successi dei Blancos.

Negli ultimi anni la fama di Davide Ancelotti è cresciuta a dismisura: sono lontani i tempi in cui gli si accusava di essere trascinato dal padre senza particolari meriti, come accaduto nel corso della sua esperienza a Napoli dove è stato ampiamente criticato dai tifosi. In Liga Ancelotti jr si è costruito una degna reputazione e in tanti pensano che sia giunto il momento di guidare una panchina da solo, non più da consigliere ma da allenatore.

L'Everton ci ha già fatto un pensiero per la prossima stagione e altri club sono pronti a fargli la corte, mentre a Madrid si sprecano le lodi per il giovane. Non è raro infatti che Davide Ancelotti indichi la via a suo padre per le decisioni da prendere, come successo nel corso della partita contro il Betis.

Le telecamere hanno beccato i due nel mezzo di un confronto e, secondo i media spagnoli, Davide avrebbe dato un suggerimento al padre sulla strategia di gioco. "A che c***o di gioco giochiamo con così tanti passaggi? Devi essere più diretto". Parole molto forti che in molti hanno visto come un grande segnale di crescita e di maturità, preludio forse per la prima avventura in solitaria.

Se è vero che Davide Ancelotti non ha ancora imparato a camminare da solo, dato che ha sempre fatto parte dello staff di Carlo nelle sue recenti avventure, è innegabile che goda della stima di tutti i giocatori del Real Madrid, un punto di forza che non può essere ignorato.

Negli anni si sono susseguiti tanti assistenti sulla panchina dei Blancos, passando più o meno inosservati, a differenza di Davide che è molto rispettato da tutti all'interno della società. I giocatori approvano sempre le sue scelte e, vista la linea della continuità inseguita da Florentino Perez negli ultimi anni, non è impensabile che il Real Madrid possa passare presto nelle mani di Ancelotti jr.