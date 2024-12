Il Real Madrid tormentato dagli infortuni prima dell’Atalanta: ansia per Rodrygo, Bellingham e Mendy

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La vittoria in campionato in casa del Girona non rende meno amara la situazione del Real Madrid che continua a lottare contro gli infortuni dei suoi protagonisti. Nel prossimo impegno in Champions League gli spagnoli affronteranno l'Atalanta, una delle squadre più in forma di tutta l'Europa, ma potrebbero essere costretti a rinunciare ad alcuni dei giocatori migliori. Carlo Ancelotti fa la conta dei convocabili per una partita fondamentale, perché un altro passo falso porterebbe i Blancos addirittura fuori dalla zona playoff.

Bellingham e Mendy infortunati contro il Girona

Nella Liga la situazione sta sorridendo ai ragazzi di Ancelotti, complice lo stop del Barcellona in cima alla classifica che sta permettendo a tutte le rivali per il titolo di accorciare le distanze. Il 3-0 rifilato al Girona è incoraggiante, ma le preoccupazioni arrivano dal piano fisico dove il Real Madrid al momento non ha certezze: nell'ultima gara l'allenatore è stato costretto a due cambi, con Mendy e Bellingham che sono ritornati in panchina dopo due acciacchi fisici.

Le condizioni dell'inglese non dovrebbero essere preoccupanti, dato che in conferenza stampa l'allenatore ha tranquillizzato tutti sul fatto che il giocatore fosse stato vittima soltanto di una botta di poco conto. Diversa la situazione del terzino francese che potrebbe restare ai box per un po': si tratterebbe di un problema muscolare, l'ennesimo della sua carriera spezzettata dai guai fisici. Resta poi da risolvere il nodo legato a Rodrygo che non è sceso in campo.

Anche il brasiliano ha un infortunio muscolare e nell'ultima partita non è stato convocato da Ancelotti che ha preferito non rischiare. Ma mercoledì il Real Madrid affronterà l'Atalanta e ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti per non perdere una gara fondamentale per il cammino in Champions League.