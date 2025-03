video suggerito

Tensioni e disordini prima di Real Madrid-Atletico: lancio di oggetti e atmosfera infuocata Tensione altissima nei pressi del Santiago Bernabeu prima di Real Madrid-Atletico: lancio di oggetti e atmosfera infuocata nei minuti prima del derby di Champions League.

A cura di Vito Lamorte

Tensione altissima nei pressi del Santiago Bernabeu prima di Real Madrid-Atletico: lancio di oggetti e atmosfera infuocata nei minuti prima del derby di andata degli ottavi di Champions League. All'arrivo dei tifosi dell'Atletì l'ambiente si è surriscaldato nonostante gli sforzi della polizia per evitare il contatto con i supporter del Real.

I fan Colchoneros si erano radunati a metà pomeriggio in Plaza Castilla per raggiungere a piedi lo stadio dei rivali cittadini e il loro arrivo è stato contrassegnato dal lancio indiscriminato di oggetti contro chiunque si trovasse nella zona.

Tensioni e disordini prima di Real Madrid-Atletico Madrid

Tra tifosi del Real Madrid e Atletico c'è stato uno scambio di insulti e un lancio di oggetti (bottiglie, lattine e varie cose) che ha fatto salire la temperatura nei pressi del Santiago Bernabeu: la polizia è dovuta intervenire in più di qualche momento

All'ingresso del Santiago Bernabéu, i tifosi dell'Atlético sono stati perquisiti minuziosamente e la sicurezza li ha "obbligati" a togliersi anche le scarpe per evitare che entrassero nello stadio con alcun tipo di oggetto che potesse compromettere la sicurezza durante la partita.

Accoglienza caldissima dei tifosi del Real Madrid alla squadra

Fumogeni e cori da parte dei tifosi al pullman del Real Madrid che arriva al Santiago Bernabeu: la squadra di Carlo Ancelotti sarà impegnata nel derby contro i Colchoneros di Diego Pablo Simeone.

In Liga si sono già giocate entrambe le stracittadine: la sfida giocata al Bernabeu, poche settimane fa, si è conclusa sul risultato di 1-1 così come l'andata al Metropolitano. Finora equilibrio totale tra le due squadre di Madrid e grandissima attesa per questo derby che vale il pass per i quarti di finale. In Champions League è stato sempre il Real ad avere la meglio, vedremo presto se l'Atletico riuscirà ad interrompere questa tradizione negativa.