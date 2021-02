Il Real Madrid non ci sta: le polemiche feroci a seguito della vittoria di misura sull'Atalanta in Champions League, ‘viziata' da un atteggiamento arbitrale a proprio vantaggio, sono state ritenute eccessive e fuori luogo. Così, la Casa Blanca è passata al contrattacco rivendicando un mancato cartellino rosso al portiere nerazzurro Gollini e facendo ricorso, attraverso le immagini televisive, sull'ammonizione a Casemiro che è costata la squalifica per il match di ritorno.

Dunque, la sfida tra Atalanta e Real Madrid continua oltre il 90′ e proseguirà fino alla data della partita di ritorno degli ottavi di finale, in programma il prossimo 16 marzo in Spagna dove i nerazzurri dovranno provare a ribaltare l'1-0 subito a Bergamo, non senza polemiche. Gasperini furioso per la condotta arbitrale del signor Stieler, reo di aver espulso ingiustamente Freuler per un contrasto su Mendy al 17′. E aver condizionato pesantemente il match con l'Atalanta che ha ceduto a 4 minuti dalla fine.

In Spagna – e non solo – si è aperta così la polemica sui presunti ‘favori' arbitrali in Europa del Real di Perez che, a suo modo, ha incassato prima di reagire. Perché la Casa Blanca ha deciso di alzare altrettanto la voce, ponendo all'attenzione di tutti due casi che mostrerebbero l'assoluta mancanza di ‘sudditanza' psicologica a proprio vantaggio. I due cavalli di battaglia sono stati il mancato ‘rosso' al portiere Gollini e il ‘giallo' eccessivo a Casemiro, sanzione che al momento costringe il giocatore alla squalifica per il ritorno.

Entrambi gli episodi sono stati supportati da immagini televisive mostrare dal mondo madridista che così respinge al mittente qualsiasi accusa. Nel primo caso, sotto la lente di ingrandimento, un intervento di Gollini. Quattro minuti prima dell'espulsione di Freuler, che ha dato tanto di cui parlare, il portiere dell'Atalanta ha lasciato l'area di rigore per affrontare Vinicius, Dalla Spagna rimbalzano fermi immagine di una mossa da "kung fu" del portiere atalantino, con i tacchetti dello scarpino destro finiti sul quadricipite della gamba di Vinicio dopo aver sfiorato pericolosamente il petto del madridista. "E' rosso diretto, il portiere in modo intenzionale esce sull'avversario" tuonano dalla Spagna.

Il ricorso per Casemiro

Così come si è ricorso in appello alla ammonizione di Casemiro. Se dall'Italia si è evidenziato che il giocatore del Real Madrid dovesse venire anche espulso, per un secondo giallo che Stieler gli ha risparmiato su una simulazione, dalla Spagna la contraerea rilancia: la prima sanzione è inesistente. Il primo presunto fallo del brasiliano non ci sarebbe e la società blanca sarebbe pronta a mostrare le immagini televisive come prova per chiedere all'Uefa di togliere l'ammonizione e permettere al Real di schierarlo nella gara di ritorno.

Le accuse di Percassi: "C'era soggezione, torto gravissimo"

Il mondo atalantino dal canto suo non ci sta e dopo le polemiche a caldo insiste su un arbitraggio ‘di parte' con le dichiarazioni del presidente Percassi alla Gazzetta: "La sensazione è che ci sia stata soggezione da parte arbitrale. Tutti l'abbiamo percepita al di là del singolo episodio. Una sudditanza evidente per tutta la gara: o si parla di soggezione o bisogna pensare che l'arbitro fosse inadeguato alla partita". Poi, sul ‘rosso' a Freuler: "Ho subito pensato che fosse uno scherzo, che avesse sbagliato cartellino. Invece, era tutto vero. Chi ha assistito era imbarazzato. ecco, è stato imbarazzante oltre ad essere stato un torto gravissimo".