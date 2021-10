Il Real Madrid festeggia dopo il gol della Francia alla Spagna: “È disgustoso” La Francia ha vinto la Nations League ma in Spagna non si placano le polemiche nei confronti del Real Madrid. Il club di Perez ha infatti pubblicato un tweet durante la finale festeggiando al gol di Benzema che ha pareggiato la sfida prima del definitivo 2-1 firmato da Mbappé. “È disgustoso tutto ciò”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Francia ha battuto 2-1 la Spagna nella finale di Nations League. La nazionale di Deschamps ha ribaltato l'iniziale vantaggio delle Furie Rosse firmato da Oyarzabal e si è portato a casa il trofeo. Prima Benzema, con un destro a giro a dir poco straordinario e poi Mbappé nel finale, hanno consegnato al Ct il suo secondo grande titolo vinto con la Nazionale dopo il trionfo nei Mondiali del 2018. Un ko amaro per la Spagna di Luis Enrique che comunque esce a testa alta da un trofeo in cui è anche riuscita a battere l'Italia campione d'Europa in semifinale.

Ma oltre al gol di Mbappé (che sembrava in fuorigioco ma in realtà non lo è) in Spagna non si placano le polemiche per l'atteggiamento mostrato sui social dal Real Madrid. Il club di Florentino Perez, dopo il gol del momentaneo pareggio siglato dalla Francia ad opera di Benzema, ha pubblicato su Twitter un post che ha fatto infuriare alcuni sostenitori spagnoli. "Che Golazo" ha scritto il Real pubblicando una foto di Benzema che si coordina per mettere in rete la splendida palla dell'1-1. Qualcuno l'ha letta come una mancanza di sportività nei confronti della propria nazionale nonostante fosse chiaramente un post diretto all'attaccante di proprietà del Real Madrid.

"Provo disgusto" hanno scritto alcuni tifosi sui social nei commenti che si sono generati dopo quel tweet. "È un giocatore del Real Madrid, ma quasi festeggiare il gol che ha siglato alla squadra spagnola, il paese a cui appartieni, sembra abbastanza deplorevole". In tanti hanno dunque sottolineato il gesto poco carino del club delle Merengues.

Atri invece, hanno attribuito i festeggiamenti di quel gol come una sorta di vendetta nei confronti di Luis Enrique per non aver convocato nessuno giocatore del Real Madrid nella Spagna. Sta di fatto che subito dopo il Real Madrid ha voluto sistemare tutto facendo rientrare la polemica pubblicando un tweet distensivo in cui si complimenta comunque con la Spagna e Luis Enrique nonostante la sconfitta.