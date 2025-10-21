Il Real Madrid è pronto per la Champions: contro la Juventus ci sarà il “Bernabeu infinito”

Un progetto ambizioso, più volte sostenuto dal presidente Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. La voglia di creare un "Bernabeu infinito", ovvero di espandere e aumentare esponenzialmente i posti disponibili allo stadio. Una mossa per poter raccogliere più pubblico e ampliare l'esperienza della partita tra reale e virtuale. Dopo progetti e discussioni, il momento del test vero e proprio potrebbe essere in occasione della sfida di Champions contro la Juventus.

Grazie alla tecnologia, gli stadi del futuro potrebbero non avere più una capienza fissa, è a questo che punta il Real Madrid. I blancos vogliono sfruttare la potenza della tecnologia per aumentare il numero dei tifosi nelle partite casalinghe. Farli stare tutti sarà impossibile, perché i posti a sedere sono quelli e tali rimarranno, ma chi non trova un biglietto o non può fare un abbonamento per andare allo stadio, potrebbe comunque vivere le gioie del campo da casa.

Mercoledì 22 ottobre al Santiago Bernabeu arriverà la Juventus di Tudor. La sfida di Champions League potrebbe essere l'occasione migliore per mettere alla prova il nuovo sistema di telecamere e "immersive broadcast", una trasmissione del match diversa da quella che siamo soliti vedere da casa. Inquadrature innovative ed esclusive che, grazie all'uso di visori per la realtà aumentata, porteranno lo spettatore a vivere l'esperienza della partita a 360 gradi.

Leggi anche Il Barcellona pronto a lasciare definitivamente la Superlega: nel progetto rimarrebbe solo il Real Madrid

Più di 100 telecamere per il match contro la Juventus

L'indiscrezione è stata lanciata da Ok Diario. Sebbene il progetto sia ancora in fase di sperimentazione e non sia aperto al pubblico, per il quotidiano spagnolo la sfida con la Juventus potrebbe essere il primo vero banco di prova. Il Real starebbe installando 100 telecamere all'interno del Bernabeu che verranno utilizzate per coprire ogni angolo del terreno di gioco e fornire una visione completa della gara. I fan potranno seguire la gara dal momento pre match nel tunnel dello stadio, fino alla partita vera e propria. Un'iniziativa per far immergere il più possibile nella sfida i tifosi, che non possono recarsi allo stadio, anche restando da casa.

Come funzionerà il "Bernabeu Infinito"

La collaborazione con Apple era stata annunciata durante una riunione a novembre 2024, ma solo ora ha trovato la sua prima concretizzazione. All'azienda californiana andrà il compito di installare e gestire le telecamere necessarie a far vivere ai tifosi del club, anche quelli che non possono accedere fisicamente allo stadio, l’esperienza di una partita come se fossero presenti. Va detto, però, che per poter essere al Bernabeu, pur restando a casa, servirà il visore a realtà aumentata prodotto dall'azienda tecnologica.

Al momento i costi sono elevati e fuori dalla portata della maggior parte delle persone, ma il Real punta al futuro ed è convinto che questa possa essere una mossa favorevole per entrambe le parti. I tifosi potranno sentirsi parte dello stadio, anche senza biglietto e necessità di recarsi fisicamente sul luogo, mentre la squadra di Madrid potrà vendere questa nuova esperienza con un innovativo abbonamento digitale.