Il Racing Santander studia un nuovo calcio d’inizio per aggredire gli avversari: è copiato dal rugby Il Racing Santander ha studiato un nuovo calcio d’inizio per aggredire subito gli avversari: è copiato dal rugby ma, almeno finora, non ha mai creato delle vere occasioni da gol.

A cura di Vito Lamorte

Il Racing Santander è una squadra storica spagnola che manca dalla Liga dalla stagione al 2011/2012 e attualmente milita nella Segunda División, la seconda serie, con 18 punti in 11 partite. Nell'annata calcistica appena iniziata, però, si sono diventati popolari per il loro modo di battere il calcio d'inizio.

Los Verdiblancos stanno sperimentando questa nuova strategia per iniziare il gioco e questa idea ha destato un certo clamore in Spagna e in tutta Europa: invece di giocare la palla all'indietro o ad un compagno vicino, il giocatore che riceve dal calcio d'inizio se la alza prima di far partire un lancio lungo in avanti.

Una tecnica che serve per mettere sotto pressione gli avversari con almeno quattro giocatori che si spingono nella zona dove può cadere la palla nel tentativo di conquistarla per cercare subito di andare in porta.

Una tecnica che sembra presa dal "kick off" del rugby, che si esegue proprio così: per chi non ha mai visto una partita dello sport con la palla ovale, viene effettuato un lancio verso l’alto nella metà campo avversaria per fare in modo che i componenti della squadra che batte possano invadere tutti gli spazi e mettere in difficoltà gli avversari nella ricezione per guadagnare campo.

Evidentemente il Racing dell'allenatore Guillermo Romo Fernandez prova a fare più o meno la stessa cosa ma in base a quanto si vede in questo video, in cui ci sono diverse situazioni di questo tipo, questa strategia non ha avuto molto successo nonostante è stata utilizzata molto spesso. Non sono state mai create delle vere occasioni da gol utilizzando questo metodo, ecco.

Il Racing Santander nell'ultima uscita di campionato ha battuto per 3-2 il Cartagena e dopo la sosta ospiterà il Burgos al Sardinero.