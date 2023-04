Il racconto di Pogba ai giudici sull’estorsione: “La vicenda ha avuto impatto sui miei infortuni” Pogba ha confidato per la prima volta di aver avuto ripercussioni a livello sportivo e personale dopo il caso di estorsione ai suoi danni.

A cura di Ada Cotugno

Lo scorso 28 marzo Paul Pogba è stato ascoltato dai giudici nel corso dell'udienza in merito all'indagine aperta sull'estorsione aggravata ai suoi danni: da diversi anni il giocatore francese era sotto ricatto da parte di alcuni malavitosi, tra i quali suo fratello Mathias che è finito in carcere per i reati commessi.

I giudici hanno ascoltato ancora una volta il racconto della vicenda, cominciata nel 2021: Pogba infatti aveva denunciato di essere stato minacciato da tre uomini armati di fucile che gli hanno chiesto 13 milioni di euro in cambio della loro protezione. Fra questi è stato poi riconosciuto anche suo fratello che aveva cercato di intimorirlo via social rivelando alcuni dettagli personali della vita del giocatore.

La Procura di Torino aveva già aperto un fascicolo d'inchiesta per estorsione aggravata dopo che il giocatore era stato costretto a consegnare 100 mila euro ai malviventi. Nell'ultima deposizione in tribunale Pogba è apparso scosso da tutta la situazione e visibilmente provato.

Il centrocampista ha ripercorso tutta la storia, soffermandosi per la prima volta sule conseguenze che il triste caso ha avuto sulla sua carriera sportiva e anche sul suo fisico. "L'ho tenuto per me per molto tempo e poi mi sono confidato. Questa vicenda ha avuto un forte impatto sul mio corpo, soprattutto sui miei infortuni", ha confidato Pogba che non aveva mai toccato l'argomento prima dell'udienza.

Poi ha aggiunto: "Pensavo che fosse tutto vero, volevo difenderli. Ho pensato che ci fosse una cosiddetta squadra di sicurezza che era lì e voleva fare del male ai miei amici e alla mia famiglia". I suoi estorsori hanno finto di offrirgli una rete di protezione, facendolo cascare pienamente nell'inganno.

In questa stagione Pogba ha trascorso lungo tempo ai box per infortunio: in tutto il campionato è sceso in campo soltanto per una manciata di minuti ed è rientrato dal secondo problema fisico soltanto in occasione della partita di Europa League contro lo Sporting. Fin qui alla Juventus non è mai stato titolare e le sue dichiarazioni ai giudici sembrano far luce anche sulla lenta ripresa dagli infortuni.