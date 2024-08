video suggerito

Il raccattapalle rischia di essere schiacciato dai tifosi in Premier League: salvato da due giocatori Tragedia sfiorata durante Crystal Palace-Wes Ham: un giovane raccattapalle è stato travolto da uno schermo, caduto per il peso dei tifosi durante l’esultanza. Ci hanno pensato Soucek e Bowen a salvarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha rischiato davvero grosso il giovane raccattapalle del Crystal Palace quando un gol del West Ham ha fatto crollare tutto. D'improvviso si è ritrovato schiacciato dati tifosi avversari che durante l'esultanza hanno fatto cedere uno degli schermi led che si trovano a bordocampo, travolgendo il povero ragazzo che era lì per svolgere il suo lavoro.

Per fortuna non ci sono state conseguenze: il peso dello schermo e della manciata di persone che vi erano sopra avrebbe potuto portare danni gravi al raccattapalle che è stato salvato dalla prontezza di riflessi di Tomas Soucek che ha immediatamente smesso di festeggiare per il gol segnato per dare una mano al ragazzo.

Il raccattapalle salvato da Soucek e Bowen

Per fortuna la storia è finita bene, senza conseguenze per nessuno, ma il giovane raccattapalle ha davvero rischiato grosso. Tutto è accaduto al 67′, quando Soucek ha segnato il gol del vantaggio del West Ham in casa del Crystal Palace: i tifosi ospiti si sono riversati a ridosso del campo per festeggiare con i giocatori, ma il loro peso ha fatto crollare uno dei banner posti vicino al prato. Si tratta di uno schermo abbastanza largo e pesante, come si vede dalle immagini, che ha completamente travolto il piccolo raccattapalle che era lì di fianco.

Il giovane si è trovato praticamente schiacciato, con addosso il peso dello schermo e dei tifosi che ci erano caduti sopra. Era diventato una trappola da cui liberarsi con fatica, finché non è stato lo stesso Soucek a dargli una mano: il difensore stava esultando ma si è accorto del pericolo e ha immediatamente sollevato lo schermo con l'aiuto di Bowen (che ha poi segnato il raddoppio poco dopo), consentendo così al ragazzo di sgattaiolare via e liberarsi.

Tutto è bene ciò che finisce bene, soprattutto in situazioni come queste dove il pericolo è dietro l'angolo. Alla fine il raccattapalle è stato tirato fuori da Bowen che lo ha abbracciato per calmarlo, prima di consegnarlo al personale di sicurezza dello stadio che lo ha portato in salvo. Dopo la partita alcuni giocatori del West Ham sono tornati da lui per scambiare due chiacchiere e regalargli una maglietta della squadra.