Il Quilmes chiede il sostegno dei tifosi per i lavori allo stadio: quando l’amore non ha limiti

Il Quilmes, storico club argentino di seconda divisione, sta lanciando un appello unico ai suoi tifosi: partecipare attivamente alla ristrutturazione dello Stadio Centenario, struttura che può ospitare fino a 30.000 spettatori.

La società ha deciso di trasformare la manutenzione dello stadio in un progetto condiviso con i propri sostenitori, chiamandoli a contribuire con pennelli, spatole e rulli per ridipingere le tribune e ridare colore a uno degli impianti più iconici del calcio argentino.

Il Quilmes chiede il sostegno dei tifosi per i lavori allo stadio

Il messaggio del club, pubblicato sui propri canali social, è chiaro e appassionato: “Vorremmo invitarvi a partecipare a questo progetto. Potete venire dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00, e il sabato, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Portate con voi pennelli, spatole o rulli e unitevi a noi per rendere il Centenario uno stadio che rifletta la passione di tutti noi”. Il Quilmes sottolinea inoltre la collaborazione di Pinturería Cumbre, azienda che supporterà l’iniziativa fornendo materiali e supporto tecnico.

Questa iniziativa non arriva casualmente. La scorsa stagione il Quilmes ha lottato fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione, terminando il campionato appena quattro punti sopra la zona calda. La società ha deciso così di trasformare l’impegno dei tifosi in un momento di coesione, mostrando come il legame tra squadra e sostenitori possa andare ben oltre il tifo sugli spalti.

I tifosi avranno dunque l’opportunità di lasciare un segno tangibile sul loro stadio e di sentirsi parte integrante della squadra. Non si tratta solo di dipingere pareti, ma di costruire un simbolo di appartenenza, di comunità e di amore per il club. L’invito del Quilmes è un esempio raro di come il calcio possa trasformarsi in un’esperienza collettiva e partecipativa, capace di unire generazioni di tifosi sotto lo stesso colore, lo stesso sogno e la stessa passione.