Il PSG prende tre palloni, tra i pali è il disastro: “Donnarumma se li fa da solo”

A cura di Paolo Fiorenza

È notta fonda per il PSG, bastonato in casa del Monaco per 3-0 dopo aver incassato la cocente eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Il vantaggio in classifica su Marsiglia e Nizza è ancora rassicurante, superiore ai 10 punti, e la vittoria della Ligue 1 non sembra in discussione, ma è chiaro che ci si aspettava ben altro dalla galleria di stelle messe assieme dal presidente Al-Khelaifi e dal DS Leonardo con le palate di soldi dello sceicco Al Thani.

La barca di Pochettino ormai fa acqua da tutte la parti e non sembra avere quella spina dorsale di carattere e coesione che serve ad evitare figuracce come quella andata in scena oggi allo stadio Louis II nel Principato: la doppietta di Ben Yedder e la rete di Volland hanno messo al tappeto una squadra che al fischio d'inizio schierava gente come Neymar e Mbappé, Verratti e Hakimi. Non c'era Leo Messi, appiedato da sintomi influenzali, ma tra i pali c'era Gigio Donnarumma, la cui prova è stata disastrosa, con conseguente pioggia di critiche sui social.

Il 23enne portiere della Nazionale, su cui poggiano le nostre speranze in vista dei playoff mondiali della prossima settimana, era rimasto in panchina nella vittoria casalinga per 3-0 contro il Bordeaux di domenica scorsa in cui aveva ceduto il posto tra i pali a Navas in ossequio all'ormai consolidata – e fallimentare nei risultati – strategia dell'alternanza voluta da Pochettino. Dunque per lui era il rientro in campo dopo lo shock della palla persa contro il Real da cui era scaturito il primo dei tre gol di Benzema che avevano steso il PSG. È stato un rientro da incubo.

Lo stabiese al 25′ del primo tempo ha preso gol sul primo palo da Ben Yedder, che ha deviato sotto misura un cross dalla destra di Fofana. Al 68′ poi si è tuffato in anticipo dalla parte opposta a quella in cui Volland ha messo a segno il 2-0 per il Monaco, al termine di una bella azione avviata ancora da Fofana e poi rifinita da Ben Yedder e Aguilar, il cui cross è stato intercettato a centro area dall'attaccante tedesco. Ma il peggio per Donnarumma doveva ancora arrivare.

La squadra allenata da Philippe Clement ha realizzato la rete del 3-0 a sei minuti dalla fine, su calcio di rigore trasformato da Ben Yedder. Il 31enne capitano del Monaco ha battuto incrociando col destro, Donnarumma sembrava aver parato la conclusione dal dischetto ed invece il pallone è carambolato sorprendentemente in porta. "Donnarumma se li fa da solo", sottinteso i gol: questo è stato uno dei commenti sulla prestazione dell'ex milanista. Roberto Mancini nei prossimi giorni dovrà fare un grande lavoro per ricostruire psicologicamente quello che è stato votato il miglior giocatore in assoluto degli ultimi Europei. Sembra passato un secolo, era qualche mese fa.