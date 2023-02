Il PSG apre l’allenamento ai tifosi, si presentano in 30 mila: Messi impietrito dallo spettacolo Straordinaria dimostrazione d’affetto da parte dei tifosi del Paris Saint Germain che hanno letteralmente invaso le tribune del Parco dei Principi, in vista della sfida al Marsiglia di domenica sera. Cori, bandiere, striscioni e fumogeni per uno spettacolo che ha strabiliato anche Leo Messi.

A cura di Alessio Pediglieri

Alle porte c'è la "partita", la sfida all'Olympique Marsiglia di Igor Tudor, il rivale numero 1 in Ligue e la squadra che ha già umiliato il PSG in stagione, eliminandola dalla Coppa di Francia. Così, il club parigino ha deciso di riscaldare l'ambiente ulteriormente aprendo le porte dell'ultimo allenamento svolto venerdì pomeriggio, concedendo ai tifosi di assistere dalle tribune. Appello accolto e scene da brividi al Parco dei Principi.

In trenta mila hanno voluto fare sentire la propria voce e la propria vicinanza ai giocatori del Paris Saint Germain e così l'allenamento di Messi e compagni si è trasformato in un autentico clima pre partita. Peccato che la gara sia in programmazione solamente domenica 26 febbraio sera, alle 20:45 al Velodrome di Marsiglia. Ma poco importa: il Parco dei Principi si è trasformato in una autentica bolgia di corsi, bandiere, cori e fumogeni, in uno spettacolo davvero unico che ha ribadito l'affetto dei tifosi per la squadra, ma anche la pressione cui il PSG sarà chiamato, senza poter fallire l'appuntamento di campionato.

L'idea è stata vincente, chiamando a raccolta il proprio pubblico in uno dei momenti più delicati della stagione. Dopo il capitombolo in Champions League, le polemiche e le discussioni sulle stelle che popolano la rosa di Galtier, nonché le critiche allo stesso allenatore, il club ha proposto di sotterrare l'ascia di guerra in vista della sfida al Marsiglia. E i tifosi hanno accettato il calumet della pace, presentandosi in massa alla seduta di rifinitura dove non ha partecipato il solo Neymar, per problemi alla caviglia.

L'obiettivo dichiarato, ovviamente, è di vendicare immediatamente l'umiliante sconfitta in Coppa di Francia, obiettivo stagionale oramai accantonato da parte del PSG proprio a favore del Marsiglia, storico rivale al quale dovrà venire riservato il medesimo trattamento, sconfiggendolo nel proprio stadio. Un imperativo che il tifo più caldo parigino ha manifestato anche attraverso uno striscione emblematico: "Una volta, non due. Siate spietati con loro".

Quella di aprire le porte del Parco dei Principi ai propri tifosi alla vigilia del match di domenica per mostrare al mondo cosa significhi tifare PSG è stata una chiara risposta alle dichiarazioni che erano giunte da Marsiglia e che indicavano il Velodrome come uno stadio che avrebbe fatto la differenza e davanti al quale i parigini non avrebbero avuto scampo. Di certo, vedendo le premesse, sugli spalti ci sarà spettacolo, come si è accorto anche Leo Messi, per una trentina di secondi letteralmente rapito dall'entusiasmo dei tifosi parigini.