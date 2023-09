Il Principe William tra i senzatetto, ha avuto un incontro sorprendente: “Ma sei Gascoigne?” ‘Gazza’ ha spiegato perché si trovasse in quel posto in compagnia della sua manager. Poi non ha resistito e, di fronte allo stupore del Principe, non ha saputo resistere e ha violato il protocollo.

La sorpresa del Principe William nel vedere Gascoigne tra i senzatetto.

Un incontro a sorpresa, di quelli che ti lasciano a bocca aperta anche se sei il Principe della Casa Reale. A Bornemouth William d'Inghilterra s'era recato per la visita ai senzatetto. Non immaginava che davanti a lui si sarebbe presentato ex calciatore molto noto in Premier League per la sua storia di talento e follie, genio e sregolatezza, caduto allo sprofondo fino a rischiare la morte per il vizio di bere. Era Paul Gascoigne.

Lì, in mezzo a quella selva di cellulari e mani tese, c'era proprio ‘Gazza', l'ex stella dei Tre Leoni che da quando è uscito dal rettangolo verde ha fatto parlare di sé per la vita spericolata e e peripezia legate ai problemi con l'alcol. Un video dell'evento mostra tutta la meraviglia di William nell'approccio: non aveva riconosciuto la persona che si era avvicinata per salutarlo e ha manifestato sorpresa con una frase: "Gascoigne? Ma sei davver tu?".

Gazza ha spiegato perché era lì e che fosse assieme alla sua manager.

Sì, era proprio lui e cosa ci facesse in quella sala è stato motivo di ulteriore stupore da parte del Principe. La scambio di battute è stato breve, la chiacchierata s'è conclusa con una stretta di mano e una cosa che era meglio non fare. Anzi, che non si può fare secondo il protocollo molto rigido. Gascoigne, però, lo ha ignorato e non è riuscito a resistere alla tentazione: oltre a stringergli la mano, gli ha dato anche un bacio sulla guancia.

"Stavo solo prendendo un caffè con la mia manager, Katie", le parole di Gazza ai tabloid d'Oltremanica per spiegare perché si trovasse lì: ha vinto centinaia di persone riunirsi prima dell'arrivo del Principe e non ha voluto mancare all'evento. "Mentre ci avvicinavamo ho visto tutte quelle telecamere e ho pensato: è davvero ​​carino da parte loro presentarsi per me…", ha aggiunto in maniera ironica.

Gascoigne ha anche raccontato qualche altro dettaglio alle tv e ai media che lo hanno seguito: "Ho detto a Katie che l'avevo già incontrato ad un paio di partite dell'Inghilterra e ho pensato che avrei potuto salutarlo. Sono entrato e ho iniziato a parlargli e, non so perché, ho detto semplicemente: Principe, sono Gazza". Qual è stata la risposta di William ha spiazzato anche l'ex calciatore, preso in contropiede. "E lui disse: ‘Gascoinge? Sei davvero tu?' E io ho risposto: sì, sono io".

L’ex calciatore ha violato il protocollo dando un bacio al Principe della Casa Real inglese.

Infine, il riferimento a quell'incursione nel protocollo e a tanto ardire sono in pure stile Gazza, uno che gli schemi li ha rotti a pallonate. Azione e reazione. Mi viene in mente una cosa e la faccio. E lui in quel momento ha pensato che ci fosse nulla di male a fare quel gesto: "Pensavo solo che non potevo resistere, dovevo dargli un bacio".