Un uomo ha fatto irruzione nell’hotel del Fluminense per dormire nel letto di un giocatore Il difensore del Fluminense non riusciva a entrare in camera e ha trovato un senzatetto che dormiva nel suo letto: l’episodio curioso avvenuto alla squadra brasiliana al Mondiale per Club. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Il Fluminense si è ritrovato ad affrontare una situazione assurda durante il ritiro per il Mondiale per club: un senzatetto è riuscito a superare la sicurezza e a intrufolarsi nell'hotel dove alloggia la squadra, in South Carolina, e si è messo a dormire nel leggo di Ignácio. Un gesto che ha lasciato tutti spiazzati soprattutto perché l'intruso non è entrato con l'intento di rubare o creare danni, ma è stato ritrovato dal personale dell'albergo mentre dormiva del letto del giocatore che nel frattempo si stava allenando con il resto della squadra. La proprietà della società è stata quella di aumentare la sicurezza attorno al club, dato che l'incidente ha destato preoccupazione.

Il Fluminense ha trovato un intruso in hotel

Per fortuna la situazione è rientrata subito e non si è mai creato un vero pericolo, ma è incredibile quello che è accaduto al Fluminense che ha dovuto rivedere tutti i suoi protocolli di sicurezza per il Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da ge.globo un senzatetto è riuscito a intrufolarsi nell'hotel di Columbia dove alloggia la squadra in questa competizione: tutto il gruppo era allo stadio Eugene Stone dell'Università della Carolina del Sud, dove tiene le sue sessioni di allenamento giornaliere, quando il senzatetto è riuscito a entrare indisturbato in albergo per stendersi nel letto di uno dei giocatori.

Ignácio non riusciva più ad aprire la porta della sua camera che appariva chiusa dall'interno e ha chiamato il personale dell'hotel per essere aiutato. Quando sono riusciti a entrare in stanza hanno trovato un uomo che dormiva nella stanza: tutto era in ordine e il senzatetto non aveva rubato niente, ma era entrato soltanto per dormire. Un incidente piuttosto insolito ma che non ha creato troppi allarmismi, dato che l'intruso era innocuo ed è stato semplicemente allontanato senza polemiche.