L'espressione del viso non ha bisogno di molte parole per spiegare quanto sia stato duro il colpo preso dall'Inghilterra, battuta in casa ai rigori dall'Italia, sconfitta nella finale degli Europei 2021. Le facce del principe William, della consorte Kate e del primogenito George in tribuna riassumono la portata della delusione e la profonda amarezza per il popolo d'Oltremanica. Dalla gioia per il gol realizzato da Shaw dopo pochi minuti si è passati, a mano a mano che gli Azzurri riprendevano le redini del match, all'angoscia della ripresa fino al dramma dei tiri dal dischetto. Donnarumma compie la parata decisiva e Wembley ammutolisce, vice un incubo a occhi aperti.

Un risultato che "spezza il cuore"

Un epilogo che "spezza il cuore". Nemmeno è bastata la lettera d'incoraggiamento della regina, Elisabetta II, per caricare la squadra e spingerla verso un successo storico. La reazione del principe, presidente d'onore della Federcalcio inglese (la Football Association) e secondo in linea di successione al trono d'Inghilterra, non può che essere addolorata. Commenta con estremo realismo dei sentimenti la scoppola presa in casa, quando tutto sembrava presagire che questa era la volta buona. È dal 1966 che la nazionale dei Tre Leoni non vince un trofeo, quello di allora fu macchiato dal gol fantasma di Hurst e sembra quasi una maledizione.

Il messaggio del principe William alla nazionale inglese

Volto corrucciato. Mani sulle spalle del piccolo George, triste per come sono andate le cose. Così William assiste alla disfatta della selezione di Southgate che da giocatore aveva pagato duramente l'errore commesso dal dischetto e adesso vive la stessa situazione da commissario tecnico. Che disfatta. "Abbiamo il cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi di ciò che avete fatto. Siamo arrivati fino in fondo ma purtroppo questa non era la nostra giornata", ha aggiunto il duca di Cambridge in un tweet condiviso sui social e rivolto direttamente ai Bianchi di Gareth Southgate.