Il primo campione del mondo a segnare è un nome a sorpresa, e decide Villarreal-Valencia Non doveva giocare Juan Foyth, rientrato al Villarreal velocemente dopo aver vinto e festeggiato il Mondiale vinto con l’Argentina. Ma il difensore, dopo aver mostrato la medaglia ai tifosi prima della partita, è sceso in campo e nel finale ha segnato un gol pesantissimo al Valencia.

A cura di Alessio Morra

Nemmeno due settimane fa l'Argentina ha vinto i Mondiali. Ma il calcio va veloce, la vita va avanti e dopo le feste alla spicciolata tutti i calciatori di Scaloni sono tornati nelle rispettive squadre. All'appello mancano solo Leo Messi, che ha trascinato la Seleccion al successo, e gli juventini Di Maria e Paredes che non si ripresenteranno in Italia prima del 2 gennaio. Ma c'è chi ha avuto già la possibilità di scendere in campo e a sorpresa c'è stato anche il primo gol di un campione del mondo del 2022, che è un insospettabile.

Dybala è tornato a Roma e ha mostrato ai compagni nello spogliatoio la medaglia vinta, così ha fatto pure Lautaro Martinez, ma pure il ‘Cuti' Romero già a disposizione di Conte. Mentre Julian Alvarez ha ricevuto un'ovazione prima di Manchester City-Everton quando ha mostrato con orgoglio la medaglia di Qatar 2022. La stessa cosa hanno fatto prima di Villarreal-Valencia due calciatori argentini, che non hanno avuto molto spazio ma che comunque a pieno titolo possono dire di essere campioni del mondo e cioè il portiere di riserva Geronimo Rulli e il difensore Foyth, spediti entrambi in panchina. Applausi veri per entrambi, d'altronde avere due campioni in squadra è motivi di grande orgoglio per il ‘sottomarino giallo'.

Il difensore posa con la Coppa del Mondo con la nazionale nella grande festa dell’Argentina.

Rulli è rimasto in panchina per tutta la partita, sostituito dal 40enne Pepe Reina. Foyth invece è stato chiamato in causa al 33′ quando il punteggio era di 1-0 per la squadra guidata da Gattuso, avanti con il gol del Matador Cavani. L'infortunio di Kiko Feminia obbliga il tecnico Quique Setien alla scelta di Foyth. Il Villarreal pareggia nel recupero con Samuel Chukwueze.

Foyth contro il Valencia ha realizzato il secondo gol della sua carriera con la maglia del Villarreal nella Liga.

L'1-1 resta il risultato del derby per quasi tutta la ripresa. Un incontro importante perché vincendo entrambe le squadre si sarebbero rimesse nella scia delle squadre che lottano in zona Champions. Foyth si fa ammonire a metà ripresa ma poi soprattutto segna un gol decisivo all'88'.