Il presidente in campo a 72 anni in Terza Categoria: la giornata indimenticabile del Soccer Stornara A 72 anni il presidente del Soccer Stornara scende in campo in Terza Categoria e propizia un gol: il 2 aprile 2023 rimarrà un giorno indimenticabile per Sebastiano Posillipo e per il calcio dilettantistico pugliese.

A cura di Vito Lamorte

La passione per il calcio non conosce età, non è un modo di dire. Per questo motivo il presidente del Soccer Stornara, Sebastiano Posillipo, ha deciso di scendere in campo per una partita in Terza Categoria a 72 anni. Un evento davvero straordinario per la comunità calcistica pugliese e per il mondo dilettantistico.

Il 2 aprile 2023 sarà una domenica che non dimenticherà facilmente la comunità calcistica della provincia di Foggia: al minuto 24 del secondo tempo del match tra Soccer Stornara e Ascoli Satriano è entrato un signore con la maglia numero 51 che realizza un sogno personale, inseguito da quando è diventato presidente della squadra foggiana nel 2022

Non casuale la scelta del numero, come il suo anno di nascita. Un evento da record, visto che indubbiamente Posillipo è il giocatore più anziano ad aver calcato i campi del calcio dilettantisco pugliese.

La squadra stava vincendo in quel momento per 4 reti a 2 sugli avversari e domina da settimane il campionato: ormai manca solo l'aritmetica per festeggiare la promozione.

Il presidente ha occupato la posizione di attacco ed è stato accolto in campo dagli applausi del pubblico: per la gioia dei suoi compaesani e il 72enne ha anche dato il via all'azione che ha consolidato la vittoria finale per 5-2.

Con questa vittoria il Soccer Stornara, che non ha mai perso un match in questa stagione e attualmente ha nove punti di vantaggio sulla Michele Biancofiore, ha confermato il primato di classifica e già il prossimo turno potrebbe arrivare la festa per il passaggio in Seconda Categoria.

Le immagini del presidente-giocatore sono diventate subito virali grazie a Facebook e ai social ma chi lo conosce bene è pronto a scommettere che non sarà l'ultima volta che il numero 51 indosserà scarpini e pantaloncini per un match ufficiale.