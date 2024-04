video suggerito

Il presidente della FIFA Infantino celebra lo Scudetto della ‘sua’ Inter: “Amala” Gianni Infantino ha festeggiato con un post la vittoria dell’Inter sul proprio account Instagram. Il presidente della FIFA non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra: “Amala”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gianni Infantino gioisce per la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter. Il presidente della FIFA non ha mai nascosto la sua fede per i nerazzurri e per questo ha voluto festeggiare a suo modo il tricolore. Dopo aver visto più volte giocare Lautaro e compagni dal vivo, sia a San Siro che in trasferta, al triplice fischio del derby col Milan ha pubblicato un post dedicato proprio ai nerazzurri sul proprio account Instagram. Il presidente della FIFA ha pubblicato l'immagine del club stilizzata con il Duomo di Milano e i giocatori attorno e la scritta "Sguardo al cielo. Sei campione d'Italia. Due stelle. Amala".

Un omaggio all'Inter che è riuscita a conquistare il suo 20esimo titolo in Italia centrando anche il traguardo della seconda stella. Una soddisfazione troppo grande da non condividere con tutto il resto del mondo. Il 2-1 sul Milan ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di festeggiare con 5 giornate d'anticipo. E pensare che Infantino era stato presente di recente a San Siro proprio per assistere alla sfida dei nerazzurri contro il Cagliari.

La story di Gianni Infantino sul suo profilo Instagram.

Il numero uno della FIFA è stato più volte inquadrato dalle telecamere nel corso di Inter-Cagliari. Infantino era seduto in un posto in tribuna autorità riservatogli al fianco dei dirigenti dell’Inter. Accanto a lui c'erano di fatto seduti sia Beppe Marotta che Javier Zanetti con i quali ha condiviso le emozioni della partita poi terminata con il punteggio di 2-2. Infantino era stato inquadrato subito dopo il momentaneo gol su rigore di Calhanoglu lasciandosi andare a una sorta di esultanza, ma molto contenuta, visto anche il suo ruolo istituzionale nel calcio.

In quella giornata milanese, prima di recarsi allo stadio per assistere alla sfida dell'Inter contro il Cagliari, Infantino era stato presente anche a un altro evento. Il presidente della FIFA ha voluto vedere anche a Milan–Napoli della Serie A femminile. Oggi il post per la vittoria dell'Inter che ha visto Infantino sfruttare l'immagine pubblicata dall'account social dell'Inter e condivisa anche da tanti calciatori nerazzurri e dallo stesso Steven Zhang che però non è stato presente a Milano di persona ma si è fatto sentire dalla squadra con telefonate e videochiamate.