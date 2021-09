Il portiere del Brescia Joronen in ospedale dopo uno scontro di gioco Il portiere del Brescia Jesse Joronen è finito in ospedale. Il finlandese nel corso del primo tempo del match della 4a Giornata di Serie B con il Crotone si è scontrato duramente con Ionut Nedelcearu. Joronen ha avuto la peggio, il colpo al volto è stato pesante. Il portiere ha continuato a giocare, ma nell’intervallo è stato sostituito, poi per accertamenti si è recato in ospedale.

A cura di Alessio Morra

Oltre a Sassuolo-Torinoil venerdì sera del calcio italiano proponeva anche un big match del campionato di Serie B. Al ‘Rigamonti' si sono affrontati il Brescia e il Crotone. L'incontro è terminato in parità, Inzaghi e i suoi non sono più a punteggio pieno. Il match, valido per la 4a giornata, è stato anche, purtroppo, caratterizzato dall'infortunio al portiere bresciano Jesse Joronen che è stato costretto a lasciare il campo. Il colpo al volto è stato molto forte e ora il finlandese è in ospedale per accertamenti.

Al 24′ di Brescia-Crotone c'è stato uno scontro che ha visto protagonisti il numero uno dei bianco-azzurri Joronen e Ionut Nedelcearu, che in spaccata ha cercato di colpire un pallone spiovente. Il calciatore del Crotone però ha centrato il finlandese, che è rimasto a terra stordito. Il gioco dopo qualche minuto è ripreso. Joronen ha ripreso il suo posto nonostante il pesante colpo al volto, ma nella ripresa non è tornato in campo, è stato sostituito dallo svedese Oscar Linner. La società del presidente Cellino ha fatto sapere che il portiere si è recato in ospedale per effettuare ulteriori accertamenti.

L'incontro del ‘Rigamonti' è terminato con il punteggio di 2-2. Un risultato che sa di beffa per Inzaghi, che sperava di vincere il quarto match su quattro. E il sogno della vittoria c'è stato concretamente. Perché il Brescia si era portato sul 2-0 dopo i gol di Leris al 25′ e di Moreno al 68′. Ma il Crotone di Modesto è riuscito a trovare il pari con la doppietta del giovane Samuele Mulattieri, a segno al 71′ e all'83'. Mulattieri, preso in prestito dall'Inter, ha iniziato il campionato in modo superlativo e con 5 gol all'attivo è il capocannoniere del campionato di Serie B.