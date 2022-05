Il Pisa raggiunge la finale playoff di Serie B, sfiderà Monza o Brescia: Benevento battuto 1-0 Il Pisa si è qualificato per la finale dei playoff. All’Arena Garibaldi è stato sconfitto 1-0 il Benevento. I nerazzurri giocheranno contro Monza o Brescia.

A cura di Alessio Morra

Il Pisa si è qualificato per la finale playoff della Serie B. I nerazzurri hanno sconfitto 1-0 il Benevento e la prossima settimana giocheranno la doppia finale contro la vincente di Monza-Brescia. Il Pisa non disputa la Serie A dalla stagione 1990-1991. L'incontro è stato deciso da un gol di Benali.

Il Benevento nella gara di andata si era imposto per 1-0, grazie al gol di Lapadula. Il regolamento dei playoff della Serie B prevede che i gol fuori casa non valgono il doppio e in caso di parità dopo le gare di andata e ritorno non si disputano i supplementari, ma passa la squadra meglio piazzata in campionato. Quindi il Pisa scende in campo sapendo che vincendo di misura è in finale. I nerazzurri partono a tavoletta e dopo 11 minuti trovano il gol del vantaggio con Benali, specialista in promozione. Il libico sfrutta il cross di Puscas è insacca, è 1-0. Il Pisa raddoppia, ma il VAR cancella il gol di Puscas. I padroni di casa sfiorano ancora il raddoppio prima dell'intervallo. Il Benevento si risveglia nel finale di tempo e si procura un rigore per un fallo su Lapadula, è così per l'arbitro, ma il peruviano è in fuorigioco.

Nella ripresa la partita diventa scorbutica. I cambi di Caserta rendono senz'altro più offensivo il Benevento che cerca di manovrare. Ma i campani sono tesi e non riescono a ragionare contro un Pisa che bada sostanzialmente a difendersi e quando attacca cerca di imbeccare Lucca, subentrato nella ripresa. Il finale è spezzettato e fa il gioco del Pisa che nei minuti di recuperi ha due grandi occasioni, ma Paleari si supera. Il Pisa vince 1-0 e si qualifica per la finale playoff.