video suggerito

Il pianto di Vinicius in campo: non riesce a trattenersi di fronte al terribile infortunio di Militao Il brutto infortunio rimediato da Militao in Real Madrid-Osasuna ha scosso in modo particolare Vinicius Jr che in campo non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al dramma del compagno. Il nazionale brasiliano si è lesionato crociato e menisco, per lui stagione già finita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per il Real Madrid è arrivata una vittoria importante in campionato ma a un prezzo carissimo: la squadra di Ancelotti è uscita a pezzi dal match contro l'Osasuna dominato 4-0. Tre infortuni rimediati a Rodrygo, Lucas ma soprattutto a Militao che è uscito dal campo con la lesione dei legamenti e del menisco. Per lui stagione finita e uno stop shock anche per i suoi compagni, tra cui Vinicius jr colto dalle telecamere con le lacrime agli occhi di fronte al dramma del compagno.

L'infortunio di Militao e le lacrime di Vinicius

Il Real Madrid ha confermato nel post partita del match contro l'Osasuna la triste notizia dell'infortunio di Éder Militao, costretto a lasciare il campo, dopo aver subito un incidente al ginocchio: il difensore brasiliano è caduto a terra, dopo un tentativo fallito di colpire di testa il pallone, suscitando un'ondata di preoccupazione in un Santiago Bernabéu dove è calato un immediato silenzio. La gravità dell'incidente è stata subito evidente agli spettatori, ai compagni e agli avversari, con lo staff medico subito accorso sul luogo dell'infortunio. Gli accertamenti medici effettuati subito dopo hanno presto confermato i peggiori timori: Militao si è lesionato il legamento crociato, seconda volta in poco più di un anno.

Il dramma di Militao e le lacrime di Vinicius

Nei minuti successivi all'infortunio di Militao varie inquadrature hanno ripreso gli spettatori in ansia, un Ancelotti incredulo in panchina e diversi compagni del Real sconcertati. In particolar modo, le telecamere esclusive di ‘Movistar' che stavano seguendo il match, hanno catturato un'immagine che non si era vista durante la trasmissione della partita: Vinicius Júnior che, colpito dall'infortunio del suo compagno di squadra e della nazionale, non ha potuto trattenere il pianto ed è scoppiato in lacrime quando Militao ha lasciato il campo di gioco in barella.

Gli infortuni di Militao, il secondo crociato in un solo anno

Eder Militao era già stato assente per gran parte della stagione precedente a causa di un infortunio molto simile all'attuale, anche se procurato al ginocchio opposto. Lo sfortunato episodio era avvenuto nella prima giornata della Liga 2023-24 a San Mamés, e che aveva segnato un primo duro colpo nella sua carriera: era rimasto fuori dal campo fino alle ultime settimane della scorsa stagione, riuscendo a recuperare in tempo per unirsi solamente per i festeggiamenti per il titolo di campione di Spagna e della Champions League.