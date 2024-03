Il piano oscuro di spionaggio per colpire la Juve: da Suarez ad Agnelli, cosa c’è nei dossier illegali Chi sono gli investigatori segreti, le cosiddette “spie”? Chi sono i mandanti? Perché avevano preso di mira proprio i bianconeri? Secondo le deduzioni nell’inchiesta della Procura di Perugia chi aveva individuato il bersaglio sapeva perfettamente come e quando colpire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è di tutto nell'attività oscura di spionaggio che, attraverso "talpe" operanti all'interno della Procura di Perugia, andava a caccia di informazioni su bersagli mirati e fabbricava dossier illegali utilizzando banche dati della direzione nazionale antimafia per ottenere notizie riservate su centinaia di persone.

Nell'inchiesta, che fa riferimento a indagini condotte nell'ombra, oltre ai nomi dei politici e di personaggi del mondo dello spettacolo, spunta anche la Juventus. Dopo le rivelazioni sul presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e sull'attuale massimo dirigente della Lazio, Claudio Lotito, adesso i riflettori si accendo sul club bianconero e su fatti accaduti nel recente passato: il caso Suarez e l'esame per ottenere la cittadinanza italiana che destò scalpore e provocò un terremoto nell'Università per Stranieri della città umbra; il progetto della Superlega; il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina; la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare la squadra; indagini recondite (anche) sui conti e la vita dell'ex presidente, Andrea Agnelli, dimissionario assieme al CdA e investito dalla bufera legale per il caso delle plusvalenze.

Chi sono gli investigatori segreti, le cosiddette "spie"? Chi sono i mandanti che avevano dato loro incarico di raccogliere tutto il materiale possibile in fascicoli che sarebbero poi serviti per sollevare un polverone mediatico e porre le basi per l'apertura di procedimenti inquisitori? Perché avevano preso di mira anche la ‘vecchia signora'?

Leggi anche Nel contratto di Alcaraz con la Juve è nascosta una penale: in cosa consiste e quando scatta

Nell'attesa che la pista di carta, la trama delle complicità e le clamorose fughe di notizie siano svelate, secondo quanto si è appreso, dietro quelle azioni ci sarebbe stata una volontà precisa: assestare forti scossoni alla vecchia dirigenza della Juve (successivamente travolta dall'inchiesta Prisma). E – come riporta il Corriere dello Sport – gli accessi frequenti a pacchetti di ragguagli sui bianconeri hanno portato gli inquirenti a una deduzione: chi aveva individuato il bersaglio sapeva perfettamente come e quando colpire (uno schema applicato anche ad altre persone di altri ambiti finite nel mirino).

È il caso dell'ex massimo dirigente, Agnelli, i cui conti correnti sarebbero stati ‘visitati e spulciati' a distanza di 24 ore dall'annuncio sulla Superlega. Così come destano sospetti le indiscrezioni emerse su Allegri e presunte transazioni estere nei confronti di due società di gaming estere. E ancora le indagini occulte sui beni e le disponibilità bancarie di CR7 in odore di cessione: se l'operazione fosse saltata sarebbe stato devastante per le casse del club.