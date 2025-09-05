Calcio
video suggerito
video suggerito

Il Paraguay torna ai Mondiali dopo 16 anni, il governo dichiara una giornata di festa nazionale

Il pareggio contro l’Ecuador ha regalato al Paraguay la qualificazione ai Mondiali dopo 16 anni di assenza: allo stadio il presidente ha indetto un giorno di festa nazionale per celebrare il traguardo storico.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Paraguay parteciperà ai Mondiali 2026 e in Paese è stata dichiarata festa nazionale: la qualificazione alla competizione mancava da 16 anni ed è stata raggiunta con una giornata d'anticipo grazie al pareggio per 0-0 contro l'Ecuador, l'ultimo tassello che mancava alla squadra di Gustavo Alfaro per staccare il pass. I tifosi hanno invaso le strade di Asuncion e per celebrare un giorno memorabile il governo ha deciso di dichiarare festa nazionale.

I profili ufficiali della presidenza del Paraguay hanno pubblicato un decreto con il quale si dichiara giorno festivo nazionale venerdì 5 settembre 2025 "per commemorare la storica qualificazione della Nazionale paraguaiana ("La Albirroja") alla Coppa del Mondo FIFA 2026″, come riporta il documento.

Il giorno di festa nazionale dopo la qualificazione del Paraguay

Può sembrare assurdo, ma tutta la nazione non aspettava altro da 16 lunghissimi anni. L'ultima apparizione del Paraguay alla Coppa del Mondo risale a Sudafrica 2010 e per questo la qualificazione assume dei contorni storici, tanto da richiedere un giorno di festa nazionale dichiarato dal presidente direttamente allo stadio, mentre i giocatori in campo ancora festeggiavano. Sul maxischermo è comparsa la notizia che è stata poi ufficializzata con un decreto del governo. Tutti potranno godersi un giorno di festa per continuare le celebrazioni, a eccezione di chi lavora nei servizi essenziali (ospedali, sanità, dogane, riscossione tributi, ecc.) che continueranno a funzionare.

Leggi anche
Perché il 7 del marchio EA7 di Giorgio Armani non è un caso, ma la dedica speciale a un calciatore

Il 5 settembre 2025 verrà ricordato per sempre in Paraguay come il grande ritorno ai Mondiali, che il prossimo anno si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale ha pareggiato per 0-0 contro l'Ecuador e il punto è bastato per assicurarsi un posto nella fase finale del torneo, interrompendo così un'assenza che durava da 16 anni. La squadra di Alfaro si aggiunge ad Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia che avevano già ottenuto la qualificazione, ma c'è la possibilità di portare anche la settima squadra per il Sudamerica tramite lo spareggio intercontinentale.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'Italia stasera in campo contro l’Estonia: come giocherà la prima Nazionale di Gattuso
Stasera il debutto di Ringhio in azzurro, calcio d'inizio alle ore 21 a Bergamo
Gattuso ha deciso chi sono i 4 calciatori da mandare in tribuna per lItalia-Estonia
Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali e cosa succede se non vince con l'Estonia
Scamacca infortunato lascia la Nazionale: il ct non modifica la lista dei convocati
Perché Israele non verrà escluso dalle competizioni Uefa a differenza della Russia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views