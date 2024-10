Il pallone è in gioco ma i difensori lo raccolgono con le mani in area: chiamati due rigori assurdi in Germania

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La partita di 2.Bundesliga tra FC Magdeburg e Greuther Fürth verrà ricordata per i due rigori assurdi fischiati dal direttore di gara per la distrazione di due calciatori che hanno raccolto la palla in area con le mani mentre era in gioco. Due dinamiche molto simili a distanza di pochi minuti che hanno stupito chi era allo stadio e chi ha seguito la gara da casa.

I protagonisti, in negativo, di queste due situazioni sono i difensori, Gideon Jung (Greuther Fürth ) e Daniel Heber (Magdeburg ), che commettono lo stesso errore nella stessa partita e prendono la palla con le mani nella loro area di rigore nel momento sbagliato.

Il pallone è in gioco ma i difensori lo raccolgono con le mani in area

Dopo dodici minuti la follia prende il sopravvento nel match tra Magdeburg e Greuther Fürth. Il portiere Nahuel Noll lancia la palla a Gideon Jung nell'area piccola del Fürth e il difensore la prende in mano, supponendo che dovesse battere un rinvio dal fondo. L'arbitro Bastian Dankert non ha scelta: rigore per fallo di mano. Dal dischetto si presenta Mo El Hankouri che si è fatto ipnotizzare da Noll, ma sulla ribattuta l'azione è proseguita e sul cross di Xavier Amaechi lo stesso rigorista ha infilato da pochi passi al secondo tentativo.

Come se non bastasse una volta, ecco lo stesso episodio ma nell'altra area. Daniel Heber prende con le mani all'interno dei 16 metri la palla perché è convinto che l'arbitro abbia fischiato un fallo dopo un contrasto tra Jean Hugonet e Roberto Massimo: anche in questo caso il direttore di gara Dankert non aveva battuto ciglio e si è visto costretto a fischiare il secondo rigore surreale di giornata. Dal dischetto Julian Green trasforma in maniera implacabile e manda la palla dalla parte opposta rispetto al portiere.

La partita si è conclusa sul risultato di 2-2 e si tratta di un punto che muove la classifica di entrambe ma lascia l'amaro in bocca: il Magdeburg poteva issarsi in vetta alla classifica del torneo, mentre ora è secondo a -1 dal Fortuna Düsseldorf; e il Greuther Fürth poteva portarsi nella parte destra della graduatoria e avvicinare la vetta.