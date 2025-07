Il NY Cosmos risorge dalle ceneri: fu il club di Pelè e Beckenbauer, Pepito Rossi sarà vicepresidente

Una notizia che ha fatto esultare tutti gli amanti del calcio: il New York Cosmos è ufficialmente rinato, dopo 5 anni dalla sua ultima apparizione il club in cui militò anche la stella delle stelle, Pelè negli anni 70, quando il club dominava il soccer made in USA. Il progetto, dai risvolti ambiziosi, è già partito e avrà anche una presenza molto cara ai tifosi italiani, quella di Giuseppe "Pepito" Rossi: sarà lui il vicepresidente della neo società.

L'annuncio ufficiale: "Si ritorna alla vita", il Cosmos era fallito nel 2020

"Passato, presente, Cosmos". Così gli account ufficiali del club newyorkese hanno annunciato il ritorno nel calcio professionistico di una società iconica nel panorama calcistico americano e non solo. "The Cosmos are coming back to life" è il secondo slogan che accompagna la notizia che rivedrà i Cosmos nel panorama calcistico a partire dal 2026. Ma il nuovo progetto è già iniziato: nella giornata di giovedì la società ha annunciato con una nota il progetto, che parlerà anche "italiano" grazie alla scelta di inserire Giuseppe "Pepito" Rossi nel doppio ruolo di vicepresidente ed Head of Soccer del club.

La rinascita del NY Cosmos: riparte dal 2026 per riconquistare la MLS

Il club newyorkese non giocherà ovviamente nel massimo campionato statunitense, nella MLS, ma partirà dal fondo per provare a risalire la china in onore dei vecchi fasti che lo resero epico. Farà parte della USL, la United Soccer League, la League One, torneo di terzo livello nordamericano fondato nel 2019, a partire però dal 2026. Un progetto costruito per tornare vincente e a lungo termine e che vedrà ben presto anche una formazione femminile. Il nuovo proprietario della squadra. Baye Adolfo-Wilson, sarà anche lo stesso dell'Hinchliffe Stadium, l'impianto di proprietà dove la squadra della Grande Mela giocherà le partite casalinghe della competizione a cui parteciperà. Una struttura è stata recentemente ristrutturata con un investimento di 90 milioni di euro, e che può ospitare quasi 8 mila persone. Il vice presidente e responsabile del settore tecnico sarà invece Giuseppe Rossi.

Il ritorno di "Pepito" Rossi: una carriera dilaniata da terribili infortuni

Di Giuseppe Rossi si erano perse le traccia nel mondo del calcio dal 2023, quando decise di appendere le scarpe al chiodo dopo le sue ultime apparizioni con la SPAL. L'ex nazionale italo-statunitense, classe 87, aveva legato la sua carriera tra Spagna e Italia dopo una fugace inziale apparizione in Premier con le maglie del Manchester United e del Newcastle. Talento messo a disposizione anche della Nazionale italiana, fu martoriato da una serie infinita di infortuni, iniziata nel 2011 al Villarreal (due rotture del legamento al ginocchio destro nel giro di pochi mesi) per proseguire alla Fiorentina (2013, nuova rottura del crociato) fino a dover patire l'ennesimo infortunio al ginocchio sinistro, col Celta Vigo nel 2017.

Il mito del NY Cosmos, quando monopolizzò il calcio americano con Pelè, Chinaglia e Beckenbauer

Ora il grande ritorno, di Rossi, in un club a dir poco iconico perché il New York Cosmos ha una storia incredibile alle spalle. Negli anni 70 fu una società che monopolizzò l'intera scena dell'allora appena nato "soccer" americano. E lo fece conquistando 7 titoli in massima serie in pochi anni e acquistando fior di campioni provenienti da tutto il resto del calcio che conta. In primis, lo storico acquisto di Pelè che vi militò a fine carriera, tra il '75 e il '77 vincendo un campionato. Ma anche altri nomi internazionali furono acquistati negli anni d'oro del club, dal nostro Giorgio Chinaglia, a Carlos Alberto, da Giuseppe Wilson a Frank Beckenbauer.

La controversia storia del NY Cosmos: due fallimenti e due rinascite

L'ultimo match ufficiale disputato dal Cosmos risale al 2020 nel campionato di terza serie statunitense NISA. Poi il buio, fino all'attuale rinascita, la seconda. Il primo fallimento, infatti arrivò già negli anni 80 quando nel 1985 sparì dai radar del professionismo dopo un disperato tentativo di una cordata – guidata da Chinaglia – per cercare di salvarlo. Il club ritornò qualche anno più tardi, nel 2009, ma senza mai riuscire a ritrovare stabilità economica e risultati sportivi soddisfacenti.