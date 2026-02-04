Il numero di telefono di Dennis te Kloese in pasto ai tifosi: minacce e insulti, interviene la polizia

La crisi infinita del Feyenoord ha scatenato l’atroce vendetta dei tifosi che hanno condiviso il numero privato del direttore tecnico del club, Dennis te Kloese. Per fermare l’ondata d’odio fatta di minacce audio e scritte, è dovuta intervenire la polizia con un messaggio intimidatorio: “Sappiamo chi siete, smettetela”

In Olanda è scoppiato uno scandalo che non ha precedenti, con il numero privato di cellulare di un dirigente del Feyenoord, Dennis te Kloese che è stato dato in pasto ai tifosi che lo hanno subito condiviso e riempito di minacce e insulti nei confronti del direttore tecnico. Il motivo? La crisi del club che appare infinita, con soli 3 punti rimediati negli ultimi 18 a disposizione. Per fermare l'ondata d'odio verso te Kloese è dovuta intervenire la polizia postale che ha scoperto i numeri in cui era stato condiviso il cellulare del dirigente e ha inviato un messaggio altrettanto minatorio: "Smettetela".

La polizia olandese avvisa i tifosi molesti nei confronti di te Kloese: "Smettetela, sappiamo chi siete"

La polizia olandese ha confermato di essere risalita ai numeri di telefono da cui è iniziata la condivisione non autorizzata del numero del cellulare del direttore sportivo del Feyenoord, Dennis te Koese: "Il tuo numero di cellulare compare in un'indagine di polizia su minacce contro il direttore del Feyenoord. Smettila" è stato il messaggio inviato dalle forze dell'ordine. "Questi messaggi potrebbero essere punibili penalmente".

Il reato di "doxing", la violazione della privacy punibile anche con l'arresto

La polizia e la Procura stanno ancora indagando sulla natura dei messaggi inviati a Te Kloese che riguardano anche pesanti insulti ma soprattutto minacce dirette scritte e audio, che potrebbero essere punibili anche con l'arresto. Anche in Olanda così come in molti altri Paesi, pubblicare informazioni private di qualcun altro, come indirizzi, numeri di telefono o luoghi di lavoro, con l'intento di intimidire, molestare o minacciare è un reato, definito "doxing" punibile in sede penale per violazione della privacy.

Perché il numero personale di te Kloese è stato reso pubblico: vendetta sui pessimi risultati del Feyenoord

Te Kloese è stato oggetto di molestie telefoniche per diversi giorni dopo che il suo numero è circolato improvvisamente online, vittima di una vendetta per punire il pessimo andamento della squadra in campionato. La polizia, allertata dal Feyenoord che ha denunciato il fatto ha confermato che è giunta "una valanga di messaggi e chiamate offensive" dopo la sconfitta di domenica per 3-0 del Feyenoord contro il PSV che ha esasperato oltremodo la tifoseria. Totalizzando solo 3 punti sugli ultimi 18 a disposizione, il Feyenoord sta attraversando un periodo imbarazzante: a inizio novembre il club era in testa all'Eredivisie, ora è in svantaggio di 17 punti rispetto alla capolista che è proprio la squadra di Eindhoven.