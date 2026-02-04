Il numero di telefono di Dennis te Kloese in pasto ai tifosi: minacce e insulti, interviene la polizia
In Olanda è scoppiato uno scandalo che non ha precedenti, con il numero privato di cellulare di un dirigente del Feyenoord, Dennis te Kloese che è stato dato in pasto ai tifosi che lo hanno subito condiviso e riempito di minacce e insulti nei confronti del direttore tecnico. Il motivo? La crisi del club che appare infinita, con soli 3 punti rimediati negli ultimi 18 a disposizione. Per fermare l'ondata d'odio verso te Kloese è dovuta intervenire la polizia postale che ha scoperto i numeri in cui era stato condiviso il cellulare del dirigente e ha inviato un messaggio altrettanto minatorio: "Smettetela".
La polizia olandese avvisa i tifosi molesti nei confronti di te Kloese: "Smettetela, sappiamo chi siete"
La polizia olandese ha confermato di essere risalita ai numeri di telefono da cui è iniziata la condivisione non autorizzata del numero del cellulare del direttore sportivo del Feyenoord, Dennis te Koese: "Il tuo numero di cellulare compare in un'indagine di polizia su minacce contro il direttore del Feyenoord. Smettila" è stato il messaggio inviato dalle forze dell'ordine. "Questi messaggi potrebbero essere punibili penalmente".
Il reato di "doxing", la violazione della privacy punibile anche con l'arresto
La polizia e la Procura stanno ancora indagando sulla natura dei messaggi inviati a Te Kloese che riguardano anche pesanti insulti ma soprattutto minacce dirette scritte e audio, che potrebbero essere punibili anche con l'arresto. Anche in Olanda così come in molti altri Paesi, pubblicare informazioni private di qualcun altro, come indirizzi, numeri di telefono o luoghi di lavoro, con l'intento di intimidire, molestare o minacciare è un reato, definito "doxing" punibile in sede penale per violazione della privacy.
Perché il numero personale di te Kloese è stato reso pubblico: vendetta sui pessimi risultati del Feyenoord
Te Kloese è stato oggetto di molestie telefoniche per diversi giorni dopo che il suo numero è circolato improvvisamente online, vittima di una vendetta per punire il pessimo andamento della squadra in campionato. La polizia, allertata dal Feyenoord che ha denunciato il fatto ha confermato che è giunta "una valanga di messaggi e chiamate offensive" dopo la sconfitta di domenica per 3-0 del Feyenoord contro il PSV che ha esasperato oltremodo la tifoseria. Totalizzando solo 3 punti sugli ultimi 18 a disposizione, il Feyenoord sta attraversando un periodo imbarazzante: a inizio novembre il club era in testa all'Eredivisie, ora è in svantaggio di 17 punti rispetto alla capolista che è proprio la squadra di Eindhoven.