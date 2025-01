video suggerito

"Il Napoli usa Kvaratskhelia come uno schiavo, deve andare via subito": Revaz Chelebadze è durissimo L'ex stella del calcio georgiano Revaz Chelebadze reputa il trattamento riservato dal Napoli a Khvicha Kvaratskhelia senza alcun rispetto: "Lo usano come uno schiavo. È il miglior giocatore del campionato e ha il 19esimo o 20esimo stipendio della squadra".

A cura di Paolo Fiorenza

Le ultime caotiche ore sul destino di Khvicha Kvaratskhelia, che sembra ormai in uscita dal Napoli e diretto al PSG (ma occhio al Liverpool e alla Premier), sono diventate materia di discussione animata anche in Georgia, dove il 23enne esterno d'attacco è una sorta di semidivinità. C'è chi non vede l'ora che Kvara lasci il Golfo, giudicando oltraggioso il trattamento ricevuto dal club azzurro per quanto riguarda il mancato rinnovo, con la sua retribuzione annua tuttora attestata sul milione e mezzo di euro, ovvero quanto pattuito quando il ragazzo arrivò in azzurro due anni e mezzo fa dalla Dinamo Batumi e firmò un contratto quinquennale.

L'attacco durissimo dell'ex stella georgiana al Napoli: "Kvaratskhelia usato come uno schiavo"

Quel contratto non è mai più stato toccato, sia nella durata che nello stipendio, la scadenza è ancora 30 giugno 2027, nonostante uno storico, meraviglioso terzo Scudetto vinto nella sua prima stagione e lo status di stella conclamata raggiunto da Kvaratskhelia non solo in Serie A ma nel calcio europeo. Una situazione inaccettabile per Revaz Chelebadze, ex stella della Dinamo Tbilisi, che ha vestito anche la maglia della nazionale sovietica.

"Kvaratskhelia ha urgente bisogno di lasciare il Napoli – sentenzia netto il 69enne ex attaccante georgiano – Lì c'è una tale mancanza di rispetto per lui! Khvicha è il miglior giocatore del campionato e ha il 19esimo o 20esimo stipendio della squadra. È semplicemente irrispettoso nei suoi confronti. Al Napoli non lo rispettano e lo usano come uno schiavo. Queste cose feriscono l'autostima di una persona. Sarebbe giusto se Khvicha si trasferisse in un top club".

"Conosco da tempo l'interesse del PSG – continua Chelebadze – Luis Enrique desidera Khvicha da molto tempo. Ma penso che l'opzione migliore sia che Khvicha vada a giocare in Inghilterra. Il PSG è un club eccellente e grandioso, lì hanno giocato Messi e Neymar. Ma la Premier League è un campionato di altissimo livello. Anche la Francia ha un buon campionato, ma voglio che Khvicha vada nel migliore".