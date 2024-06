Il Napoli fa sul serio per Federico Chiesa, è un pupillo di Conte: fissato l’incontro con l’agente

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli fa sul serio e sta lavorando per regalare Federico Chiesa ad Antonio Conte. Il neo allenatore dei partenopei avrebbe fatto il suo nome per dare una nuova faccia all'attacco azzurro e ci sarebbe già pronta un'offerta da parte del club campano per la Juventus.

In base a quanto riportato l’edizione online di La Repubblica, sul tavolo il Napoli avrebbe messo 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus e punta a battere la concorrenza della Roma, che pure è molto interessante all'esterno offensivo della Nazionale Italiana. La squadra campana vuole strappare il ‘sì' al calciatore la prossima settimana, quando Fali Ramadani, l’agente di Federico Chiesa, sarà a Roma ed è atteso negli uffici della Filmauro per parlare con i vertici del club.

Il Napoli fa sul serio per Chiesa: l'offerta di De Laurentiis

Il Napoli vuole davvero regalare Federico Chiesa a Conte e si sta muovendo per piazzare il primo colpo di mercato. Il futuro dell’esterno offensivo è sempre più incerto, con la Juventus pronta a “sacrificarlo” in questa sessione estiva di fronte ad un'offerta che verrà ritenuta soddisfacente.

Gli azzurri sarebbero intenzionati ad intavolare una trattativa sulla base di 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ma la squadra bianconera parte da una valutazione di 40 milioni per il suo giocatore. Ci sono, però, da valutare alcune situazioni: si è parlato di perplessità tattiche da parte del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta e poi ci sono delle difficoltà che riguardano il contratto che andrà in scadenza tra un anno.

Per questi due motivi Chiesa potrebbe finire sul mercato ma le trattative per rinnovare non si sono interrotte e l’ipotesi di un accordo-ponte di un altro anno è ancora valida. Almeno in base a quanto riportato dal quotidiano La Stampa.

Chiesa piace molto anche alla Roma e all'estero: la situazione

Chiesa ha estimatori anche all'estero: piace in Premier League, con Newcastle e Aston Villa che si sono già mosse; e in Bundesliga, Bayern Monaco su tutte. Da quanto trapela, però, vorrebbe rimanere in Italia.

La Roma si è mossa, anche grazie a Daniele De Rossi che lo conosce bene; e ora c'è anche il Napoli, con Conte che lo avrebbe voluto già all’Inter.