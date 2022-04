Il mondo del calcio saluta Raiola: “Non prenderli per il culo in paradiso, loro sanno la verità” Il cordoglio del mondo del calcio per la morte di Mino Raiola: tanti messaggi per la scomparsa del super procuratore.

A cura di Vito Lamorte

La scomparsa di Mino Raiola ha provocato la reazione e la commozione di tutto il mondo del calcio. Il procuratore campano era uno dei più grandi e influenti personaggi del calciomercato contemporaneo e si è arreso dopo aver contro la malattia che lo accompagnava da qualche tempo. La fuga di notizie che nei giorni scorsi avevano annunciato la scomparsa si era verificata infondata ma questa volta a darne l'annuncio è stata la famiglia tramite l'account Twitter ufficiale del manager.

Sono arrivate diverse reazioni social dal mondo del calcio. Uno dei primi a voler ricordare Raiola è stato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che sul suo profilo ufficiale di Twitter ha scritto: "Non prenderli per il culo in paradiso, sanno la verità… tvb Mino".

Subito dopo l'annuncio ufficiale un messaggio breve è arrivato anche da Alf-Inge Haaland, papà del fuoriclasse del Borussia Dortmund Erling ed ex giocatore del Manchester City: "R.i.p. The Best".

Anche il Paris Saint-Germain ha voluto ricordare Raiola con una nota ufficiale sui suoi profili social: "Mino Raiola, carismatico agente sportivo, è morto oggi a seguito di una malattia. Il club, attraverso il suo Presidente, porge le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".

Anche le due squadre milanesi hanno ricordato Raiola. Questo il messaggio dell'Inter: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari va il pensiero del Club in questo momento di dolore".

Il Milan, invece, ha reso omaggio così al procuratore: "AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa".

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia di Raiola: "La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia".

Un ricordo è arrivato anche da parte dell'Udinese e della famiglia Pozzo: "Gino Pozzo e tutta l'Udinese Calcio esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Mino Raiola, agente sportivo di riferimento del panorama calcistico mondiale. Alla famiglia Raiola vanno le più sentite condoglianze".