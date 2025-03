Il Mondiale per Club in chiaro su Mediaset: accordo con DAZN per vedere le partite in diretta tv

video suggerito

Il Mondiale per Club anche in chiaro su Mediaset. Accordo con DAZN per la trasmissione in diretta di una partita al giorno in co-esclusiva, scegliendo le migliori sfide in programma nella fascia serale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club è alle porte. Mancano quasi 3 mesi all'inizio della primissima edizione di questa nuova competizione fortemente voluta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. Il 14 giugno prenderà il via il torneo che si giocherà sulla falsa riga del classico Mondiale riservato alle Nazionali ma che vedrà per la prima volta la partecipazione di alcune squadre di club, tra le più prestigiose e che hanno avuto modo di accedere grazie ai vari punteggi ranking raggiunti. Ma dove vederli in tv? DAZN ha i diritti in esclusiva del Mondiale per Club, ma c'è la novità rappresentata dall'accordo con Mediaset per la trasmissione di una partita in chiaro.

Cosa prevede l'accordo tra DAZN e Mediaset: i dettagli

La piattaforma ha stretto un accordo di sublicenza con il gruppo Mediaset che riporta sulle sue reti una parte di calcio internazionale. DAZN ha i diritti per la trasmissione di tutte le 63 partite del Mondiale per Club e i le partite saranno resi disponibili in chiaro sulla propria piattaforma. In parallelo, in base all’accordo comunicato, Mediaset invece offrirà ai tifosi italiani una partita al giorno in co-esclusiva, scegliendo le migliori sfide in programma nella fascia serale. Una grande novità dunque per rendere fruibile a tutti, almeno parzialmente, questo nuovo torneo.

"La partnership – si legge nella nota in cui si annuncia l'accordo – andrà oltre la semplice sublicenza per esplorare anche sinergie inedite in termini di promozione della competizione: DAZN e Mediaset collaboreranno, infatti, in maniera stretta per valorizzare al meglio il Mondiale per Club FIFA 2025 attraverso una strategia editoriale cross-piattaforma che verrà sviluppata nei prossimi mesi".

Quando inizia il Mondiale per Club 2025: le date da calendario fino alla finale

Il Mondiale per Club prenderà dunque il via il 14 giugno per terminare poi con la finalissima del 13 luglio al MetLife Stadium di New York. Il torneo di fatto si giocherà negli Stati Uniti. L'edizione 2025, la prima in assoluto sarà disputata con la nuova formula, che prevede un torneo ogni 4 anni con una prima fase a gironi e, poi, una a eliminazione diretta. Per l'Italia parteciperanno Inter e Juventus, rispettivamente inserite nel girone E (con River Plate, Urawa Reds e Monterrey) e nel G (con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain). Oltre a bianconeri e nerazzurri, presenti anche altre squadre blasonate a livello mondiale come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e River Plate.

Il calendario completo:

Al Ahly-Inter Miami, 14 giugno ore 20.00 Miami

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 12.00 Cincinnati

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 12.00Los Angeles

Palmeiras-Porto, 15 giugno ore 18.00 New York

Botafogo-Seattle Sunders, 15 giugno ore 19.00 Seattle

Chelsea-Club Leon, 16 giugno ore 15.00 Atlanta

Boca Juniors-Benfica, 16 giugno ore 18.00 Miami

Flamengo-Esperance, 16 giugno ore 21.00 Philadelphia

Monterrey- Inter , 17 giugno ore 18.00 Los Angeles

, 17 giugno ore 18.00 Los Angeles Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 12.00 New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 Orlando

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 12.00 Seattle

Pachuca-Salisburgo, 18 giugno ore 18.00 Cincinnati

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 15.00 Miami

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 12.00 Philadelphia

Al Ain- Juventus , 18 giugno ore 21.00 Washington

, 18 giugno ore 21.00 Washington Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 15.00 Atlanta

PSG-Botafogo, 19 giugno ore 18.00 Los Angeles

Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 12.00 New York

Seattle Sunders-Atletico Madrid, 19 giugno ore 15.00 Seattle

Bayern Monaco-Boca Juniors, 20 giugno ore 21.00 Miami

Club Leon-Esperance, 20 giugno ore 17.00 Nashville

Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 12.00 Orlando

Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 14.00 Philadelphia

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 12.00 Cincinnati

River Plate-CF Monterrey, 21 giugno ore 18.00 Los Angeles

Fluminense-Ulsan, 21 giugno ore 18.00 New York

Inter -Urawa, 21 giugno ore 12.00 Seattle

-Urawa, 21 giugno ore 12.00 Seattle Manchester City-Al Ain, 22 giugno ore 21.00 Atlanta

Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 15.00 Charlotte

Juventus -Wydad, 22 giugno ore 12.00 Philadelphia

-Wydad, 22 giugno ore 12.00 Philadelphia Salisburgo-Al Hilal, 22 giugno ore 18.00 Washington

Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 12.00 Los Angeles

Inter Miami-Palmeiras, 23 giugno ore 21.00 Miami

Porto-Al Ahly, 23 giugno ore 21.00 New York

Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 12.00 Seattle

Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 15.00 Charlotte

Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 14.00 Nashville

Club Leon-Flamengo, 24 giugno ore 21.00 Orlando

Esperance-Chelsea, 24 giugno ore 21.00 Philadelphia

Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 15.00 Cincinnati

Urawa-CF Monterrey, 25 giugno ore 18.00 Los Angeles

Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 15.00 Miami

Inter -River Plate, 25 giugno ore 18.00 Seattle

-River Plate, 25 giugno ore 18.00 Seattle Al Hilal-Pachuca, 26 giugno ore 20.00 Nashville

Juventus- Manchester City, 26 giugno ore 15.00 Orlando

Manchester City, 26 giugno ore 15.00 Orlando Salisburgo-Real Madrid, 26 giugno ore 21.00 Philadelphia

Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 15.00 Washington