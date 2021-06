Il Belgio ha ribaltato la gara contro la Danimarca e ha centrato la seconda vittoria consecutiva a EURO 2020, staccando il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Nel primo match era stato protagonista Romelu Lukaku con la sua straordinaria potenza mentre oggi, nel momento della difficoltà, è uscita tutta la qualità della selezione di Roberto Martinez e la seconda rete realizzata dai Diavoli Rossi entra nella categoria "spettacolo e goduria per gli appassionati di calcio". La nazionale belga ha trovato il gol della vittoria con un'azione corale che ha messo in mostra tutta la tecnica e tutte le conoscenze calcistiche di Big Rom & co: proprio il numero 9 ha controllato la palla in mezzo a due sulla fascia destra e poi ha servito Tielemans, che dopo aver controllato la palla ha servito Thorgan Hazard al centro della mezza luna dell'area di rigore.

L'esterno belga ha appoggiato il pallone al fratello Eden due passi più indietro e il numero 10 ha aperto il campo sul fronte sinistro dove è arrivato in corsa Kevin De Bruyne: il numero 7 ha calciato di prima intenzione con il piede debole ma ha trovato lo spazio sul primo palo e ha battuto Schmeichel per la rete decisiva. Palla dentro, palla fuori e poi pallone nello spazio: l'azione nasce su una fascia e viene chiusa sull'altra. Davvero un gran bel vedere.

Pochi minuti prima il Belgio aveva rimesso in equilibrio il match con un'altra bella azione corale che è partita sempre da Lukaku ma a rifinire il tutto ci aveva pensato ancora il neo entrato De Bruyne: il numero 7 con un controllo di esterno destro ha messo fuori causa due avversari in dribbling sulla zona destra dell'area e con il suo piede preferito ha trovato il area Thorgan Hazard, che in corsa ha solo dovuto toccare la palla in porta. Il jolly del Manchester City è entrato al minuto in campo dopo l'intervallo e nel giro di 25′ è riuscito a esaltare i compagni con le sue qualità tecniche e fisiche.

Due reti davvero straordinarie per la nazionale dei Diavoli Rossi che, pur non giocando una grande partita contro una buonissima Danimarca, hanno sfruttato al meglio le qualità dei loro calciatori più importanti.