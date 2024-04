video suggerito

Il Milan prova a rovinare la festa Scudetto dell'Inter dopo il derby: volume altissimo a San Siro Dopo la vittoria dell'Inter sul Milan che ha permesso alla formazione di Inzaghi di vincere matematicamente lo Scudetto, a San Siro è stata lanciata una musica a volume altissimo.

A cura di Marco Beltrami

La vittoria dell'Inter sul Milan è valsa la matematica vittoria dello Scudetto per la formazione di Simone Inzaghi. Via libera ai festeggiamenti per i neo campioni d'Italia che hanno così ottenuto la seconda stella. C'è stato però chi ha provato a mettere il bastone tra le ruote alla squadra nerazzurra: infatti a San Siro è partita una musica a volume altissimo per "coprire" e dunque rovinare la festa in campo.

I giocatori e tutto il gruppo Inter si è tolto la soddisfazione di celebrare il trionfo anticipato in campionato nel derby contro il Milan. Tutto grazie al successo per 2-1 ottenuto in una sfida finita male con tanto di rissa e tre espulsi. I vincitori dello Scudetto si sono recati sotto la Curva riservata ai tifosi ospiti per scatenarsi, ma hanno dovuto fare i conti con una situazione ambientale particolare visto che nello stadio è stata diffusa una musica techno a volume decisamente alto.

In campo i nerazzurri hanno fatto finta di niente continuando ad esultare come se nulla fosse. D'altronde tutti erano consapevoli del fatto che ci sarà sicuramente modo di celebrare lo Scudetto più avanti e non stasera. Mentre i tifosi dell'Inter sono scesi in piazza a Milano, incuranti della pioggia, appuntamento nel week-end per il possibile giro sul bus scoperto, tempo però permettendo visto che le previsioni sono tutt'altro che clementi.

Infatti il programma prevedeva che il tour si sarebbe dovuto tenere in settimana e invece ora niente. Non si vogliono correre rischi di "flop" alla luce delle temperature basse e della pioggia che dovrebbe cadere sulla città di Milano nei prossimi giorni. Per invece la festa ufficiale e la premiazione bisognerà aspettare a maggio inoltrato, in occasione del match interno contro la Lazio. Una sfida che non conterà nulla per l'Inter in termini di punti, ma che avrà un significato speciale, per chiudere in bellezza prima di ricevere la coppa.