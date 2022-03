Il Milan non riesce a far gol all’Inter in difficoltà, Pioli mastica amaro: “Meritavamo di vincere” Stefano Pioli è soddisfatto della prova del Milan e mastica amaro per non aver vinto la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia.

A cura di Vito Lamorte

Il derby di andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter si è chiusa sul risultato di 0-0. A San Siro succede poco e le occasioni da rete bisogna cercarle con il lumicino ma l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e mastica amaro per non aver vinto la gara. Il tecnico del Diavolo ai microfoni di Mediaset ha dichiarato: "Abbiamo giocato una buona partita e meritavamo di vincere per la prestazione. Nell'ottica delle due partite è un buona risultato. Anche la prossima sarà molto delicata. Ma stiamo dimostrando di potercela giocare. Vogliamo provare a vincere qualcosa. Vogliamo far diventare questa stagione molto importante. Stasera ho scelto la squadra migliore. Poi sappiamo quanto sarà importante lo scontro col Napoli, molto difficile. Ma gli ostacoli difficili sono belli da superare. Stasera abbiamo giocato da squadra, prestazione di alto livello".

Si pensava che Brahim Diaz potesse giocare dall'inizio ma alla fine Pioli ha scelto Krunic per tenere d'occhio Brozovic nella costruzione del gioco dell'Inter: "Ho preferito una squadra di energia e di gamba. Siamo stati pericolosi e abbiamo concesso poco. Scelte giuste. Diaz ha fatto bene quando è entrato. Siamo stati squadra siamo stati bene in campo e chi è entrato ha fatto bene. Meritavamo di vincere ma ci giochiamo tutto al ritorno".

A chi gli chiede se i giocatori pensano troppo prima di tirare risponde così: "Se c'è un compagno piazzato meglio, è meglio passarla. Abbiamo fatti tiri, non possiamo pensare di avere 6-7 palle gol con l'Inter. Anche lo scontro di domenica sarà importante".

Sulla prestazione di Franck Kessié, che è sempre più oggetto di discussioni e contestazioni visto che il suo addio al Milan sembra ormai imminente, il tecnico rossonero ha affermato: "Prestazione buona, come i compagni. A me la squadra è piaciuta tantissimo. Dobbiamo crederci fino alla fine".