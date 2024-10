video suggerito

Il Milan non ha venduto Tonali al Newcastle per 80 milioni: il bilancio rivela la cifra reale Il fascicolo di bilancio del Milan ha rivelato la cifra esatta per la quale Tonali è stato venduto al Newcastle: è inferiore agli 80 milioni, al Brescia sono andati circa 4.2 milioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fascicolo di bilancio del Milan svela qualche retroscena sulla cessione di Sandro Tonali, passato al Newcastle un anno fa. Una cessione dolorosa per i rossoneri che speravano di farne una bandiera del club, ma che è stata necessaria per riempire le casse della società e mettere a segno una cospicua plusvalenza: 80 milioni di euro, come era circolato all'inizio, ma che in realtà sono molti di meno. A oltre un anno dal suo addio si scoprono le vere cifre del trasferimento che, pur essendo alte, non raggiungono la cifra che fino a qui tutti pensavano fosse corretta.

Il club inglese ha investito tanto sul centrocampista, rimasto fermo per 10 mesi in seguito al caso scommesse, ma il costo del cartellino non è neanche lontanamente vicino agli esorbitanti 80 milioni che erano circolati nei giorni della sua cessione. Calcio e Finanza ha visionato il bilancio del Milan, scoprendo la verità sulla plusvalenza e sui dettagli dell'operazione che di riflesso tocca anche il Brescia, l'ex squadra di Tonali.

Quanto è costato Tonali

Le cifre reali della cessione del centrocampista azzurro sono decisamente più basse rispetto a quelle che erano circolate fino a questo momento. Il fascicolo di bilancio riporta nel dettaglio tutte le operazioni messe a segno dal Milan sulle campagne acquisti 2023/24 e 2024/25 che coinvolgono proprio l'addio di Tonali a titolo definitivo. Come si evince dai documenti, l'ex rossonero è stato ceduto al Newcastle per 58.900.000€, decisamente meno rispetto agli 80 milioni che fin qui sembravano un fatto assodato: circa 21 milioni di euro di differenza che di riflesso cascano anche sulla plusvalenza messa a segno dal Milan per questa operazione.

Leggi anche Perché Chiffi ha annullato il gol dell’Udinese al Milan e serviva andare al VAR per un fuorigioco

La cifra si riferisce alla parte fissa, senza il conteggio dei bonus. Dai circa 59 milioni di euro poi vanno sottratti i circa 4.2 milioni da destinare al Brescia, ossia la clausola inserita al momento del trasferimento in rossonero sulla futura rivendita del giocatore. In totale quindi la plusvalenza registrata dal Milan si abbassa sensibilmente e ammonta a 48.5 milioni di euro circa.