Il Milan mostra il gesto di Allegri verso Gimenez durante Milan-Bologna: gli sussurra una sola frase

Una sola frase urlata mentre Santi Gimenez si accomodava in panchina dopo essere stato sostituito nel finale di Milan-Bologna: “Well done, Santi. You played for the team”. È la voce di Massimiliano Allegri il quale senza troppi giri di parole ha fatto capire subito al messicano qual è stato il suo giudizio sulla partita dell'attaccante: “Bravo Santi. Hai giocato per la squadra”. Un gesto semplice ma molto significativo che il Milan ha deciso di immortalare in un video pubblicato sui propri canali social. In estate, negli ultimissimi giorni di mercato, sembrava avesse preso corpo lo scambio tra rossoneri e la Roma per l'arrivo di Dobvyk al Milan e il messicano in giallorosso con Gasperini.

Nulla si è poi concretizzato e alla squadra di Allegri è stato inserito Nkunku senza aggiungere un'altra punta alla propria rosa lasciando Gimenez lì a guidare il reparto offensivo rossonero. Non è trascorso nemmeno un anno dal suo arrivo in quel Milan di Conceicao confusionario, che faceva tanta fatica ad avere continuità. Cinque mesi dopo la possibilità di poter andare subito altrove che evidentemente non ha fatto piacere allo stesso Gimenez. E per questo ora il Milan vuole fargli capire che crede in lui e la frase di Allegri aggiunta al gesto di tutta la panchina rossonera, è a dir poco significativo.

Sul profilo Instagram del Milan si vede proprio l'uscita dal campo di Gimenez sostituito da Nkunku mentre gran parte dello stadio applaude il messicano alzandosi in piedi. Allo stesso modo ha agito anche la panchina dei rossoneri, con tutto lo staff di Allegri, Corradi e Magnanelli in primis, ad applaudire Gimenez mentre quest'ultimo si accomodava in panchina. Una dimostrazione di fiducia importante da parte del Milan che ha voluto far capire al giocatore quanto sia fondamentale all'interno degli automatismi della squadra.

Santiago Gimenez durante Milan–Bologna.

Gimenez ha sbagliato qualche occasione di troppo, su tutti il gol divorato nel finale di partita. Non è da lui e si sa, e probabilmente è solo un problema di testa causato da quel cortocircuito creatosi in atteso con quello scambio poi saltato. Allegri con questo gesto ha fatto capire al giocatore di voler puntare su di lui, di volerlo recuperare. Gimenez si è mosso bene, ha messo in mostra qualità da attaccante vero e le sue qualità non sono di certo in discussione. Ora mancano solo i gol, come gli ha scritto Leao sui social: "Ne farai molti, presto".