video suggerito

Il messaggio di Deulofeu mentre il Milan crolla a Bologna, un video: “Questa roba qua è la più bella” Venerdì sera, mentre il Milan soccombeva a Bologna nel recupero di Serie A e vedeva la Champions allontanarsi sempre più, Gerard Deulofeu ha pubblicato un video su X che ha fatto cadere i tifosi rossoneri nella nostalgia: “Ci manchi”, “Eravamo felici e non lo sapevamo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assolutamente inatteso, dal nulla, venerdì sera durante il recupero di Serie A tra Milan e Bologna, che ha visto i rossoneri crollare al Dall'Ara dopo essere andati in vantaggio, è comparso su X un messaggio di Gerard Deulofeu che è stato un tuffo al cuore per tutti i tifosi del Diavolo, come "cuore" – scritto a lettere maiuscole – è stata la parola usata dal 30enne attaccante spagnolo per chiudere il post. Deulofeu non gioca da due anni a causa dei problemi irrisolti al suo ginocchio destro, a gennaio ha interrotto di comune accordo il contratto con l'Udinese, ma non si dà per vinto e spera prima o poi di poter tornare a giocare. Intanto segue il calcio in TV e Bologna-Milan è stata l'occasione per tirare fuori dallo scrigno dei ricordi un momento che è caro non solo a lui, ma anche ai tifosi che non hanno dimenticato, non possono dimenticare: un assist proprio di Deulofeu per il gol della vittoria di Pasalic all'88' in un altro Bologna-Milan di 8 anni fa, coi rossoneri ridotti addirittura in 9.

Il video postato da Deulofeu mentre il Milan gioca a Bologna: "Cuore"

Era l'8 febbraio del 2017, Deulofeu era appena arrivato al Milan dall'Everton in prestito secco fino al 30 giugno. L'avventura del catalano in rossonero sarebbe durata solo cinque mesi, eppure bastarono per far innamorare i tifosi di questo esterno dal talento cristallino, che avrebbe messo a referto nel periodo 4 gol e 3 assist in 18 presenze complessive nella squadra allenata da Montella, classificatasi sesta a fine anno in campionato. Quell'8 febbraio le cose si erano messe malissimo al Dall'Ara per il Milan: prima l'espulsione di Paletta per doppio giallo al 36′ del primo tempo, poi quella ugualmente per somma di ammonizioni di Kucka al quarto d'ora della ripresa. Una situazione disperata, risolta contro ogni previsione a favore del Diavolo grazie alla bellissima giocata sulla sinistra di Deulofeu, il cui cross al centro fu solo da spingere in rete per Pasalic.

È qualcosa che Gerard non può dimenticare e allora prende spunto dal medesimo match cui sta assistendo in TV per riproporre quell'attimo di gioia infinita e condividerlo con i tifosi rossoneri: "Ho fatto assist ma… questa roba qua è la più bella che ho fatto nella mia carriera. CUORE", scrive Deulofeu a corredo del video con la telecronaca sopra le righe di Mauro Suma. Il post diventa virale e man mano che il Milan di Conceiçao affonda, la nostalgia canaglia si impossessa dei sostenitori del Diavolo dilagando nei commenti: "Ci manchi", "oggi saresti titolare nel Milan", "i milanisti non dimenticano", "eravamo felici e non lo sapevamo" sono alcuni dei commenti impregnati di nostalgia.

Gerard Deulofeu esulta in maglia Milan: ci ha giocato solo per cinque mesi nel 2017

Quando il presente è doloroso, tuffarsi nel passato è un balsamo che lenisce, ma appena per un attimo: il quarto posto che qualificherebbe alla prossima Champions League appare davvero un miraggio per questo Milan in balia delle onde.