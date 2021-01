Due pullman della Juventus all'esterno di ‘San Siro'. È la foto pubblicata poco fa da Andrea Agnelli sul proprio account Twitter. Il presidente bianconero, che solitamente posta pochissimo sui social, ha voluto usare quest'immagine per celebrare l'importante vittoria della squadra di Pirlo in casa del Milan. Ma non tutti i tifosi bianconeri hanno interpretato la foto del numero uno della Juventus in questo modo. Anzi, c'è chi esplicitamente ha pensato che la pubblicazione di questo scatto avesse un significato ben preciso. Solo poche ore fa infatti, il CONI ha pubblicato le motivazioni che hanno portato la Corte d'Appello a ribaltare l'iniziale sentenza della Giustizia Sportiva di infliggere al Napoli la sconfitta a tavolino e 1 punto di penalizzazione per via del famoso Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre.

Una gara che non fu mai giocata poiché gli azzurri non partirono per Torino e di fatto non erano presenti all'Allianz Stadium, bloccati dall'Asl di Napoli per via della positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Alcuni tifosi hanno quindi pensato che questo fosse un chiaro riferimento di Agnelli al Napoli e allo stesso CONI, quasi a voler ribadire come la Juventus si fosse invece presentata a ‘San Siro' nonostante i contagi di Alex Sandro e Cuadrado vincendo anche la partita. I commenti che compaiono sotto lo scatto pubblicato dal numero uno della Juventus, continuano ad insistere su questa versione parafrasando le parole di Agnelli in quel lungo intervento prima della gara mai giocata contro il Napoli: "Noi rispettiamo le regole".

Il post di Andrea Agnelli su Twitter

"Cosa avremmo fatto a parti invertite? Saremmo partiti comunque". Fu la risposta di Andrea Agnelli incalzato durante l'intervista prima di Juventus-Napoli il 4 ottobre scorso. E su questa frase diversi tifosi bianconeri si stanno allacciando per cercare un'interpretazione alla foto pubblicata dal numero uno della Juventus da collegare a quella notte. Uno scatto pubblicato solo poche ore dopo le motivazioni pubblicate oggi dal CONI che hanno evidenziato come "gli azzurri abbiano applicato il protocollo senza malafede”.

I due pullman presenti a ‘San Siro', come da protocollo, rappresentano, per i tifosi della Juventus, più di una semplice immagine per festeggiare la vittoria contro il Milan. Una foto, quella di Agnelli, che è stata interpretata quasi come una rivalsa nei confronti di quella sentenza che ancora continua e continuerà a far discutere.