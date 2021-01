Il Napoli ha applicato il protocollo vigente senza alcuna malafede, le decisioni dei giudici federali non potevano prescindere dal criterio della gerarchia delle fonti nella valutazione della situazione. È in buona sostanza questo il filo conduttore delle motivazioni espresse nella sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, che ha ribaltato il verdetto del Giudice Sportivo (ribadito in Corte d'Appello). Ecco perché la società di Aurelio De Laurentiis è stata scagionata per aver agito "in piena coerenza con la normativa vigente". Ecco perché la partita contro la Juventus va giocata ed è giusto cancellare gli altri provvedimenti afflittivi (sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione) inizialmente comminati ai partenopei.

La società Napoli – si legge – ha applicato il Protocollo Figc vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della Asl territorialmente competente.

La partita Juventus-Napoli divenne un caso per la mancata presentazione dei partenopei a Torino in occasione del match di campionato. Fu una settimana movimentata, condizionata dal ‘focolaio Genoa' esploso a 48 ore di distanza dalla partita disputata allo ‘Stadio Maradona'. La squadra di Gattuso, pronta per la partenza, venne fermata nell'immediata vigilia dell'incontro per il veto posto dalle autorità competenti (le due note dell'Asl Napoli 1 del 3 ottobre). Fu un comportamento doloso? No, come si evince da un'altra parte delle motivazioni.