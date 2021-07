Lasciati andare Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, adesso in casa Milan l'obiettivo è evitare di ritrovarsi in una situazione analoga di debolezza contrattuale con un altro pilastro della squadra come Franck Kessié. Il 24enne centrocampista ivoriano va infatti a scadenza il 30 giugno del 2022 e qualora non rinnovi il suo contratto nei prossimi mesi, potrebbe accordarsi con un'altra squadra a partire dal prossimo gennaio senza dover dare conto al club rossonero.

È ovvio che trovare un punto d'incontro col giocatore il prima possibile è una priorità per Maldini e Massara, ma la trattativa è tutt'altro che facile alla luce della forbice tuttora esistente tra domanda ed offerta: Kessié oggi guadagna 2,2 milioni netti a stagione, il Milan ne ha messi sul tavolo 4 più bonus, ma l'ivoriano ne chiede 6, potendo fare leva anche sul grande mercato che ha in Premier League, dove in fatto di disponibilità economica per soddisfare le richieste in termini di stipendi le difficoltà sono minori.

L'Arsenal è la squadra che osserva con più attenzione lo stallo attualmente esistente nella trattativa tra il club rossonero e l'agente di Kessié, quel George Atangana che dalle pagine della ‘Gazzetta dello Sport' manda un messaggio sibillino a chi di dovere in via Aldo Rossi: "Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan…".

Il senso della frase sembra essere: il ragazzo intende dare la priorità al Milan, grato anche per il ruolo di primo piano datogli da Pioli nel progetto rossonero, ma serve che a questo ruolo corrisponda uno stipendio altrettanto importante. Un'offerta che – sotto le vesti del ‘colpo di Stato' – può invece arrivare da altri estimatori. Il Milan farà meglio ad accelerare per evitare brutte sorprese.