Il Manchester United vuole copiare lo schema da calcio d’inizio del PSG: il risultato è un disastro Il Manchester United ha provato a copiare lo schema da calcio d’inizio che ha messo in atto il PSG poche ore prima ma il risultato è stato un disastro per gli uomini di ten Hag.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester United è risorto nel big match contro i rivali del Liverpool e ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Premier League. I Red Devils erano finiti in fondo alla classifica dopo le due sconfitte con Brighton e Brentford ma con questa pesante vittoria vogliono rilanciarsi e dare finalmente vita al nuovo corso targato Erik ten Hag. Il tecnico olandese non avrebbe mai pensato di trovare tutte queste difficoltà una volta seduto sulla panchina dello United ma una vittoria di peso come quella contro i Reds può segnare una svolta per il suo percorso.

All'Old Trafford ha sbloccato la situazione una magia di Jadon Sancho e il raddoppio lo ha firmato Marcus Rashford, che negli ultimi mesi era un lontano parente del calciatore promettente ammirato qualche tempo fa. Mohamed Salah ha accorciato le distanze nel finale ma lo United ha tenuto duro e ha portato a casa una vittoria pesantissima sopratutto per il morale.

Il momento più complicato della serata la squadra di ten Hag lo ha vissuto in occasione del calcio d'inizio del secondo tempo: il Manchester United pensava che avrebbe provato a emulare il calcio d'inizio reso popolare dal Bournemouth e lo scorso weekend dal PSG ma il risultato non è stato quello sperato.

Se il Paris Saint-Germain domenica sera era riuscito a mandare in porta Kylian Mbappé con quattro tocchi in casa del Lille, lo stesso non è accaduto allo United nel Monday Night.

Bruno Fernandes ha passato la palla a McTominay e lo scozzese gli ha restituito il pallone. Il portoghese ha provato a servire Eriksen, ma l'appoggio dell'ex Udinese e Sampdoria non è risultato efficace e ha regalato il possesso palla al Liverpool.

Un tentativo forzato e forse nemmeno provato troppe volte in allenamento come ha fatto il PSG, visto che i calciatori non sembravano esattamente a loro agio nell'esecuzione. Una cosa è certa: ormai gli allenatori non lasciano più nulla al caso e se possono trarre anche un piccolissimo vantaggio sull'avversario in qualsiasi situazione, anche dal calcio d'inizio, proveranno a sfruttarlo senza troppi tentennamenti.