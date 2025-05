video suggerito

Il Manchester United perde anche contro una rappresentativa del sud-est asiatico: è un'umiliazione Nonostante tutti i titolari in campo il Manchester United ha perso in amichevole contro gli gli ASEAN All-Stars nel tour post-stagione: i tifosi sono su tutte le furie.

A cura di Ada Cotugno

La pessima stagione del Manchester United è finita ma non le sventure che accompagnano la squadra. L'amarezza della sconfitta in finale di Europa League c'è ancora, così come il fatto di non essersi qualificati a nessuna competizione europea, ma oltre al danno è arrivata anche la beffa nel tour organizzato dalla società in Malesia. Doveva essere un modo per far squadra e cercare di riorganizzare le idee per l'estate, ma si è trasformato in una vera umiliazione.

Nella prima partita di questo viaggio gli inglesi hanno per per 1-0 contro gli ASEAN All-Stars, ossia una squadra da esibizioni formata da giocatori del sud-est asiatico. Di certo non un gruppo di campioni, ma tanto è bastato per battere i Red Devils e vincere la Maybank Challenge Cup. Lo United non è riuscito a portare a casa neanche questo trofeo amichevole, segno pessimo che accompagnerà la prossima preparazione estiva.

Lo United perde contro una rappresentativa asiatica

La sconfitta ha mandato su tutte le furie i tifosi, increduli di aver assistito a uno spettacolo così pessimo. Il Manchester United ha perso contro una rappresentativa di giocatori del sud-est asiatico nonostante la presenza in campo di Garnacho, Bruno Fernandes, Maguire e tanti altri giocatori della prima squadra che sono regolarmente in campo in Premier League. È stata l'ennesima batosta di una stagione brutta e questa volta la rabbia è incontenibile.

La sconfitta così umiliante è arrivata appena tre giorni dopo la fine del campionato, dove la squadra di Amorim si è piazzata al 15º posto: è il peggior risultato dalla retrocessione avvenuta nel 1974 ed è soltanto la seconda volta in 35 anni che lo United finisce fuor da tutti i piazzamenti per l'Europa. Ci si aspettava un riscatto, ma al momento non si vede la fine di questo tunnel. Il KO è stato imbarazzante e il tour post-stagione in Estremo Oriente comincia sotto una pessima stella.