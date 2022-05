Il Manchester United costretto a cancellare un tweet su ten Hag: tifosi inferociti Come se non bastasse il momentaccio della squadra sul campo, il Manchester United non ne azzecca una neanche fuori: un tweet pubblicato e poi rimosso ha fatto infuriare i tifosi.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato scorso il Manchester United ha toccato il punto più basso della sua stagione – e uno dei più bassi degli ultimi anni – facendosi umiliare dal Brighton per 4-0, sconfitta che pone fine matematicamente alle speranze di qualificarsi alla prossima Champions League di Cristiano Ronaldo e compagni. E proprio il fatto che il campione portoghese resterebbe fuori dalla massima competizione europea dopo 21 anni in cui vi ha sempre preso parte fa venire il dubbio che a fine stagione CR7 potrebbe andare altrove per cercare spiccioli di gloria al tramonto della sua carriera.

A Brighton il Manchester United ha toccato il fondo

Il futuro del club è già segnato, con l'avvicendamento in panchina tra Ralf Rangnick – cui non è riuscito di dare una sterzata alla stagione dopo l'esonero di Solskjaer – ed Erik ten Hag, che ha firmato un contratto di 3 anni con i Red Devils con opzione per un'altra stagione. Il 52enne olandese sarà chiamato ad una ricostruzione della squadra dalle fondamenta, con parecchi giocatori in uscita – in primis Pogba e Cavani, entrambi a scadenza di contratto – ed altrettanti in entrata. Ma proprio il nome di ten Hag e la maldestra voglia dei social manager dello United di creare hype intorno al suo arrivo hanno dato vita ad un post su Twitter surreale, che ha scatenato i commenti inferociti dei tifosi.

Lunedì scorso, due giorni dopo la disfatta sul campo del Brighton, sul profilo ufficiale del club è comparso un tweet che esultava per il fatto che domenica l'Ajax – peraltro chiamato "la squadra di ten Hag" – fosse riuscito a pareggiare in extremis sul campo dell'AZ, conservando il vantaggio in classifica sul PSV, a sua volta fermato sul pari dal Feyenoord. I Lancieri hanno 4 punti di vantaggio sugli acerrimi rivali a due giornate dal termine del campionato, ma di tutto questo ai tifosi dei Red Devils, ancora avvelenati per la batosta di qualche ora prima, interessava zero.

La pioggia di commenti furiosi davanti a quella che è apparsa quasi una presa in giro ha costretto i responsabili del profilo Twitter del Manchester United a cancellare il post dopo qualche ora. L'auspicio dei tifosi è che la rifondazione non riguardi solo la squadra, ma anche chi è capace di concepire ‘operazioni simpatia' di questo tipo…