Il pullman dei tifosi del City prende fuoco in autostrada: scoppia l’incendio durante la trasferta

Una brutta disavventura ha colpito alcuni tifosi del Manchester City durante la trasferta verso Wembley per la finale di Carabao Cup contro l'Arsenal: durante il tragitto in autostrada l'autobus su cui viaggiavano ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme, fortunatamente senza causare nessun ferito. l'autista si è accorto del guasto quando ha visto una colonna di fumo nero uscire dal motore che ha preso fuoco quando ormai il mezzo era vuoto.

Diverse persone che circolavano sulla M6, precisamente vicino allo svincolo 3 nelle West Midlands, hanno visto l'autobus in fiamme fermo sulla corsia d'emergenza, in attesa dei Vigili del Fuoco che sono arrivati sul luogo dell'incidente per domare l'incendio. I tifosi del City che viaggiavano a bordo sono stati messi in sicurezza e hanno proseguito il cammino verso lo stadio su un altro mezzo.

Le immagini dell'autobus in fiamme

Per fortuna non c'è nessun ferito tra il gruppo di tifosi del Manchester City che viaggiava verso Londra sull'autobus che ha preso fuoco per un guasto al motore. Diverse persone sui socual hanno mostrato video e foto dell'incendio: la colonna nera e le fiamme hanno spaventato i passanti ma nessuno è rimasto coinvolto perché i passeggeri sono stati messi in sicurezza. Secondo la testimonianza di un tifoso, raccolta da Manchester Evening News, l'autista si è accorto in tempo del problema al motore.

Le fiamme sono scoppiate solo quando tutti erano ormai in strada: "Dopo esserci fermati una grande colonna di fumo è uscita dal motore e siamo scesi tutti dall'autobus. Dopodiché il motore ha continuato a deteriorarsi e ha preso fuoco. L'autobus è stato poi lentamente avvolto dalle fiamme". Si sono rimessi in viaggio verso Wembley su un bus diverso, dato che la partita resta confermata per oggi alle 17:30. Dell'autobus ora non resta che un guscio annerito e la società che si occupa dei trasporti sta indagando per capire le cause del malfunzionamento.