Il Manchester City torna a vincere, Guardiola filosofeggia: “Così purifichiamo mente e anima” Il Manchester City torna al successo in Premier League. Dopo il 2-0 al Leicester, Guardiola ha filosofeggiato e ha celebrato a modo suo i tre punti, che attestano al quinto posto il City. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dire che il Manchester City ha ricevuto un brusco stop in questi ultimi due mesi è a dir poco riduttivo. Guardiola non aveva mai vissuto una situazione così difficile da quando fa l'allenatore. Con il Leicester è tornato a vincere il City, che resta fuori dalle prime quattro ma che ora proverà a risorgere. Il tecnico prima e dopo la partita è stato più filosofo che mai e ha dato il là alla remuntada del City in Premier League.

Guardiola vince 2-0 in casa del Leicester

Una sola vittoria negli ultimi due mesi tra campionato e coppe, fuori addirittura dalla zona Champions. Ma prima di giocare con il Leicester Guardiola aveva dato la carica alla sua squadra: "Il sole sorgerà. Il Manchester City tornerà. Più le cose sono complicate più la prova diventa grande. Questa è la prova più grande che ho mai dovuto affrontare. Torneremo ed è quello che è già successo. Questo mi fa ricordare quanto era bello il passato".

Contro il Leicester il City è tornato a vincere e lo ha fatto in modo convincente. 2-0. Un gol per tempo. Prima Savinho e poi Haaland che si è sbloccato. Una vittoria che scaccia cattivi pensieri e che tiene a galla il Manchester che resta quinto, a quattro punti dal Chelsea quarto (che deve giocare).

"Il successo ci serviva per purificare menti e anime"

Guardiola dopo la sfida con il Leicester ha mostrato la sua gioia sia in campo che fuori, ma nonostante questo periodo complicato non ha perso di una virgola il suo obiettivo principale, e cioè il bel gioco. E pensando a quello ha fatto un confronto tra le partite con l'Everton (del Boxing Day) e con il Leicester: "Contro l'Everton è andata molto meglio di oggi, ma oggi abbiamo vinto ed è quello di cui avevamo bisogno per purificare le nostre menti e le nostre anime e capire che possiamo vincere le partite".