Il Manchester City rischia una pesante penalizzazione: il verdetto potrebbe essere impietoso Nelle prossime settimane il Manchester City potrebbe ricevere il verdetto tanto atteso: per gli esperti potrebbero esserci fino a 100 punti di penalizzazione.

A cura di Ada Cotugno

Il giorno della verità si fa sempre più vicino per il Manchester City che nel giro di qualche settimana riceverà il verdetto più atteso. Il processo che riguarda le presunte 130 violazioni del Fair Play Finanziario è arrivato al suo atto conclusivo e nel mese di marzo potrebbe arrivare la sentenza definitiva per la squadra di Pep Guardiola. Negli ultimi mesi si sono susseguite tante previsioni, dalle più leggere alle più drastiche come la retrocessione, ma non c'è chiaramente nessuna anticipazione su quello che succederà.

Gli esperti ragionano sulla base delle sanzioni già commutate ai club inglesi per la violazione del FFP interno della Premier League, ma mai prima d'ora si era visto un caso della portata di quello dei Citizens. Ma secondo Kieran Maguire, accademico specializzato nella contabilità delle federazioni calcistiche, il rischio di una possibile retrocessione in Championship potrebbe non essere così remoto, soprattutto qualora la FA volesse utilizzare quanto successo per lanciare un monito a tutti gli altri club.

Il City rischia 100 punti di penalizzazione

Ci sono state diverse previsioni, ma sarà il verdetto a sciogliere ogni nodo sulla vicenda. Non c'è nessun precedente simile su cui basarsi e ai microfoni di BBC Radio 5 Live l'esperto in finanza calcistica Maguire pensa che l'unica alternativa possibile sia la detrazione di tanti punti in classifica che partirebbe dalla prossima stagione. Quanti? Probabilmente tanti da garantirgli la retrocessione: "Una detrazione di punti sarebbe il risultato più probabile se il club venisse dichiarato colpevole. Per quanto riguarda l'entità della detrazione di punti, se all'Everton erano stati dati inizialmente 10 punti di detrazione per aver superato di circa 10/12 milioni di sterline i limiti in una particolare stagione, penso che, per dare l'esempio al resto del calcio, la sentenza debba fungere da deterrente".

Il caso su cui si basa l'accademico è quello dell'Everton che era stato sanzionato con un -10 in classifica per aver violato le regole del FFP: secondo quella logica la punizione per il Manchester City dovrebbe essere molto più del doppio, vista la gravità delle accuse. Maguire si è fatto una sua idea: "Probabilmente si tratterà di una penalizzazione compresa tra 60 e 100 punti, il che garantirebbe di fatto la retrocessione dalla Premier League alle serie inferiori della EFL". Partire con un -100 in classifica (ma anche il più "leggero" -60) significherebbe retrocessione certa, uno scenario che Guardiola spera vivamente di non dover affrontare.