Dopo 5 partite il Liverpool ritrova nuovamente la vittoria in Premier League. Klopp batte Mourinho nella sfida più importante, quella contro il Tottenham che frena la corsa dei londinesi verso la vetta e rimette nuovamente in gioco i Reds. Decisive le reti di Firmino, Alexander-Arnold e Mane nel 3-1 finale che ha visto i padroni di casa andare in rete con Højbjerg. Per lo Special One anche l'infortunio di Kane che ha complicato ulteriormente i piani di una partita che il Liverpool aveva subito indirizzato dalla sua parte.

I Reds avevano vinto l'ultima volta in Premier League il 19 dicembre rifilando un sonoro 7-0 al Crystal Palace. Da quel momento in poi si è spenta la luce in casa dei Reds con le successive cinque partite in cui i ragazzi di Klopp non sono riusciti a trovare la vittoria. Anzi, non segnavano un gol addirittura da 4 partite, l'ultimo fu messo a segno nell'1-1 del 27 dicembre contro il West Bromwich. Praticamente un mese dopo il Liverpool ritrova la vittoria e quel gol che non arriva da ben 487′.

Il Liverpool schianta il Tottenham in casa degli Spurs

Il Liverpool trova il gol allo scadere della prima frazione quando Firmino mette in rete l'assist servitogli da Mané. Un gol importante che rompe un digiuno del Liverpool che durava da 487′. Pazzesco se si pensa alla capacità realizzati di questa squadre nelle ultime stagioni. La squadra di Klopp da questo momento ha avuto spesso il pallino del gioco in mano anche perché il Tottenham ha cercato di rendersi pericoloso solo con le fiammate di Ndombele e Højbjerg per imbeccare il tridente d'attacco. Ma i Reds sono stati più cinici a sfruttare l'invenzione del senegalese per la conclusione del brasiliano.

Nella ripresa Mourinho cambia il classico 3-4-3 vincente degli Spurs in un 4-2-3-1 che però crea molta confusione in campo favorendo gli ospiti capaci di trovare il raddoppio grazie ad un gol di Alexander-Arnold, bravo a mettere in rete un pallone respinto da Lloris su tiro di Mané. La magia di Højbjerg sveglia il Tottenham che accorcia le distanze ma che non può nulla sul terzo gol definitivo del Liverpool ad opera dello scatenato Mané. I Reds si portano adesso al quarto posto a 37 punti a -4 dal Manchester City primo che ha però una partita in meno. La squadra di Mou è sesta a 33 punti.